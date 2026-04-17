logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões

Números sorteados são: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42
Agência Brasil
Publicado em 16/04/2026 - 21:35
Brasília
Mega-Sena, loterias, lotéricas
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.997 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42

  • 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.897,88 cada
  • 2.920 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,33 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, loterias, lotéricas
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões
qui, 16/04/2026 - 21:35
Dólar
Economia Dólar fecha abaixo de R$ 5 e mercado aguarda fim da guerra
qui, 16/04/2026 - 20:51
São Paulo (SP), 16/04/2026 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa de entrega do novo acelerador linear ao Hospital GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer). Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Saúde Novo aparelho vai acelerar diagnóstico de câncer infantil em São Paulo
qui, 16/04/2026 - 20:37
Brasília (DF), 02/07/2024 - Fachada da Lojas Americanas. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Justiça mantém venda de ativos da Americanas para Fan Store
qui, 16/04/2026 - 20:33
Brasília (DF), 16/04/2026 - Em entrevista à Agência Brasília, Paulo Henrique Costa, presidente da estatal conta como a instituição se moderniza para ampliar sua atuação no Entorno e no resto do país. Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
Justiça STF: julgamento sobre prisão de ex-presidente do BRB começa na quarta
qui, 16/04/2026 - 19:58
Rio de Janeiro (RJ), 29/05/2025 - Polícia prende cantor MC Poze do Rodo no Rio de Janeiro. Foto: MC Poze do Rodo/Instagram
Justiça MC Poze do Rodo passa por audiência de custódia e é mantido preso
qui, 16/04/2026 - 19:49
Ver mais seta para baixo