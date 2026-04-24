Mega-Sena acumulada vai sortear R$ 100 milhões no próximo sábado

Números sorteados são: 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58
Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 21:30
Brasília
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.999 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58

  • 111 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.755,27 cada
  • 5.741 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 916,43 cada

 

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Educação Alunos da USP protestam por melhores condições de moradia e refeições
qui, 23/04/2026 - 21:58
Brasília (DF), 23/04/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segura Baunilha do Cerrado, duarante visita do pomar da ciência, onde serão apresentadas pesquisas de pitaya, maracujá e baunilha e participa da cerimônia de abertura da Feira Brasil na Mesa, na Embrapa Cerrados, em Planaltina (DF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Lula vai a SP para tirar excesso de pele na cabeça e tratar tendinite
qui, 23/04/2026 - 21:36
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumulada vai sortear R$ 100 milhões no próximo sábado
qui, 23/04/2026 - 21:30
09/04/2026 - Browser e app da página do MEC LIVROS. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação MEC Livros terá acervo ampliado para 25 mil obras
qui, 23/04/2026 - 21:28
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Justiça PF conclui inquérito que apurou morte de Sicário, aliado de Vorcaro
qui, 23/04/2026 - 21:24
Avião da LATAM Airlines, anteriormente TAM Linhas Aéreas, aterriza no Aeroporto de Congonhas.
Economia Empresas aéreas terão linha de crédito para enfrentar alta de custos
qui, 23/04/2026 - 20:41
Ver mais seta para baixo