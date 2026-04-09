Geral
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 09:25
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.994 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 20 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Geral Achada morta jovem que sumiu há 12 dias em Jundiaí, São Paulo
qui, 09/04/2026 - 10:33
Internacional Israel assassina mais três jornalistas em 24 horas no Líbano e em Gaza
qui, 09/04/2026 - 10:15
Saúde Mutirão da perícia médica fará 13 mil atendimentos neste fim de semana
qui, 09/04/2026 - 10:12
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões
qui, 09/04/2026 - 09:25
Internacional Presidente da Venezuela anuncia "aumento responsável" de salários
qui, 09/04/2026 - 09:11
Justiça MPRJ denuncia agressores de capivara na Ilha do Governador no Rio
qui, 09/04/2026 - 09:10