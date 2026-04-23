logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 70 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 08:15
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 2.999 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 70 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no site das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.999 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Internacional Guerra no Irã leva mais de 30 milhões de volta à pobreza
qui, 23/04/2026 - 09:57
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Governo autoriza nomeação de mil aprovados para concurso da PF
qui, 23/04/2026 - 09:38
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2025 - Polícia Federal - PF - deflagra operação em combate ao crime de armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Foto: PF/Divulgação
Geral SP: PF faz operação para apurar gestão temerária de recursos públicos
qui, 23/04/2026 - 09:32
Imagem de satélite mostra movimento de navios no Estreito de Ormuz 2 de abril de 2026 UNIÃO EUROPEIA/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS
Internacional Irã reforça controle de Ormuz após EUA suspenderem novos ataques
qui, 23/04/2026 - 09:19
Rio de Janeiro (RJ), 23/04/2026 – Orquestra Sinfônia Juvenil Chiquinha Gonzaga. Foto: Rafael Ribeiro/Divulgação
Cultura Orquestra de jovens instrumentistas do Rio se apresentará na Itália
qui, 23/04/2026 - 09:10
São Paulo (SP), 29/03/2023 - O novo julgamento do caso do fotógrafo Sérgio Silva, que perdeu a visão ao ser alvejado por bala de borracha num protesto em 2013, é adiado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça STF julga indenização a fotógrafo que ficou cego por ação da PM em SP
qui, 23/04/2026 - 09:02
Ver mais seta para baixo