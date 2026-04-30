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Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 130 milhões nesta quinta-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 07:16
Brasília
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As seis dezenas do concurso 3.002 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 130 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
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As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
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