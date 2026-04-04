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Mulher é morta após intervenção policial na zona leste de São Paulo

Policiais envolvidos no caso foram afastados do serviço operacional
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/04/2026 - 14:56
São Paulo
São Paulo (SP), 13/01/2025 - Viatura da Polícia Militar de São Paulo - PMSP. Foto: PMSP/Divulgação
© PMSP/Divulgação

As Polícias Civil e Militar de São Paulo estão investigando a morte de uma mulher que foi assassinada na madrugada de sexta-feira (3), por um agente do Estado, após uma intervenção policial ocorrida na zona leste da capital paulista. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos.

A secretaria informou que os policiais envolvidos no caso foram afastados do serviço operacional até a conclusão das investigações. As imagens das câmeras corporais serão analisadas e encaminhadas às autoridades responsáveis.

Na noite de ontem, moradores da Cidade Tiradentes, onde o caso ocorreu, fizeram um protesto contra a morte dessa mulher. Durante o ato, os moradores montaram barricadas e colocaram fogo em pneus, interditando ruas do bairro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a polícia chegando para repelir o protesto, utilizando armas de efeito moral para dispersar o grupo.

Em nota, a Polícia Militar diz ter sido acionada para “atender a uma manifestação na rua Alexandre Davidenko, zona leste da capital” e que equipes da corporação precisaram atuar “para a manutenção da ordem pública”. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para conter focos de incêndio no local. A polícia diz que ninguém ficou ferido ou foi detido durante o protesto.

 

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Edição:
Érica Santana
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