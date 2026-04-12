Mulher morre após ser atingida por bala em tiroteio em São Paulo
Uma mulher de 53 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante uma troca de tiros entre um policial militar de folga e suspeitos de terem praticado um roubo na zona leste da capital paulista. O crime ocorreu na noite deste sábado (11) na Avenida Regente Feijó.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi atingida por um disparo ocorrido em um tiroteio após um policial de folga ter presenciado um roubo de motocicleta no local.
Ainda não se tem informações se a bala que atingiu a vítima foi disparada pelo policial ou pelos suspeitos do roubo.
“De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um disparo durante um roubo, quando um grupo de suspeitos em motocicletas abordou um homem que pilotava uma moto e roubou o veículo. Um policial militar de folga que presenciou a ação interveio, houve confronto e uma mulher que estava nas proximidades foi atingida”, diz nota enviada pela secretaria.
A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.
A secretaria informou que o caso foi registrado como roubo, resistência e homicídio e que as circunstâncias da ocorrência são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para identificar e localizar os suspeitos e tentar esclarecer a origem do disparo que atingiu a vítima. Além disso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) pela Polícia Militar.