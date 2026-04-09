logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Pane técnica cancela pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas

Serviço já foi restabelecido, segundo a concessionária Aena
Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 11:28
São Paulo
São Paulo (SP) 11/12/2025 . Movimento nas salas de embarque do Aeroporto de Congonhas. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma pane técnica na manhã desta quinta-feira (9) provocou o cancelamento de pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

O problema aconteceu entre as 8h58 e 10h09 no Centro de Controle do Espaço Aéreo e, segundo a concessionária Aena, a situação já foi normalizada.

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou o incidente em Congonhas e declarou que todos os requisitos internacionais de segurança de voo foram cumpridos. 

Segundo a FAB, a questão técnica está sendo investigada.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A falha acabou impactando também o Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

Em nota, a GRU Airport informou que houve uma paralisação momentânea no local devido à pane em Congonhas.

O Aeroporto Campo de Marte, também na cidade de São Paulo, de aviação executiva e de helicópteros, teve igualmente de suspender suas operações durante vários minutos, mas retomou os trabalhos às 10h34.

O RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, informou que continuou operando normalmente durante o problema em Congonhas e que recebeu emergencialmente voos direcionados a São Paulo. 

A concessionária salientou que não precisou cancelar qualquer pouso ou decolagem.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou por meio de nota que, após a normalização do serviço em Congonhas, faz levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas e também realiza estimativa de passageiros impactados.

Edição:
Fernando Fraga
Aeroporto de Congonhas Aeroporto de Guarulhos controle aéreo cancelamento de pousos e decolagens pane técnica
Compartilhe essa notícia
