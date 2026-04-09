Pane técnica cancela pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas
Uma pane técnica na manhã desta quinta-feira (9) provocou o cancelamento de pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.
O problema aconteceu entre as 8h58 e 10h09 no Centro de Controle do Espaço Aéreo e, segundo a concessionária Aena, a situação já foi normalizada.
A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou o incidente em Congonhas e declarou que todos os requisitos internacionais de segurança de voo foram cumpridos.
Segundo a FAB, a questão técnica está sendo investigada.
A falha acabou impactando também o Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Em nota, a GRU Airport informou que houve uma paralisação momentânea no local devido à pane em Congonhas.
O Aeroporto Campo de Marte, também na cidade de São Paulo, de aviação executiva e de helicópteros, teve igualmente de suspender suas operações durante vários minutos, mas retomou os trabalhos às 10h34.
O RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, informou que continuou operando normalmente durante o problema em Congonhas e que recebeu emergencialmente voos direcionados a São Paulo.
A concessionária salientou que não precisou cancelar qualquer pouso ou decolagem.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou por meio de nota que, após a normalização do serviço em Congonhas, faz levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas e também realiza estimativa de passageiros impactados.