logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PF prende suspeito de distribuir imagens de abuso sexual infantil

Homem aliciava crianças pela internet para obter gravações
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/04/2026 - 18:52
Rio de Janeiro
PF deflagra Operação Vem Diesel 2 para fiscalizar estabelecimentos ligados à venda de gás de botijão. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

Agentes da Polícia Federal prenderam nesta terça-feira (28), em Conceição da Barra, no Espírito Santo, um homem suspeito de aliciar crianças para adquirir, armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantojuvenil.

O suspeito foi detido pela Operação Anjo Mal, em que agentes da Delegacia de Polícia Federal em São Matheus cumpriram um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em endereço ligado ao investigado.

Segundo a PF, este mesmo homem já era investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pela prática de estupro de vulnerável.

Nas buscas, foram apreendidos dois celulares e um pendrive, que serão submetidos à perícia técnica criminal. No endereço, ainda havia roupas infantis, que, de acordo com a PF, ajudam a corroborar as suspeitas de abuso.

O preso foi encaminhado à Delegacia da PF em São Matheus, onde foi autuado em flagrante e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional capixaba.

Relacionadas
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
PF e Receita combatem fraude de R$ 86 bilhões em alfândega no Rio
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
PF faz operação em 27 estados contra abuso sexual infantojuvenil
Brasília (DF), 17/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/3), a Operação Guardião Digital, em 17 unidades da Federação, com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e de adolescentes. Foto: PF/Divulgação
PF apreende mais de duas toneladas de maconha prensada no Paraná
Edição:
Vinicius Lisboa
Polícia Federal PF Espírito Santo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Shakira, the Colombian singer, performs during a massive concert in Mexico City's Zocalo, which, according to city officials, draws an estimated 400,000 people, in Mexico City, Mexico, on March 1, 2026. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto)NO USE FRANCE
Cultura Rio: esquema de segurança do show da Shakira terá quase 8 mil agentes
ter, 28/04/2026 - 20:30
Avião da LATAM Airlines, anteriormente TAM Linhas Aéreas, aterriza no Aeroporto de Congonhas.
Economia Cade investiga possível alinhamento de preços entre Latam e Gol
ter, 28/04/2026 - 20:18
Trabalhador movimenta botijões de gás de cozinha em distribuidora em São Paulo (SP) 02/05/2006 Reuters/Caetano Barreira/Proibida reprodução
Economia Governo libera R$ 330 milhões para segurar preço do gás de cozinha
ter, 28/04/2026 - 19:29
Buenos Aires, 27/07/2025 - Mesatenistas Bruna Takahashi e Hugo Calderano conquistam 1º título na disputa do WTT Contender de Buenos Aires. Foto: World Table Tennis/Divulgação
Esportes Tênis de mesa: Brasil sai na frente no Mundial por equipes em Londres
ter, 28/04/2026 - 19:14
São Paulo (SP), 18/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O Tenente-Coronel Geraldo Leite Rosa e sua ex-esposa, Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/Instagram
Justiça Tenente-coronel acusado de matar esposa será julgado na justiça comum
ter, 28/04/2026 - 19:14
marta, seleção feminina, futebol
Esportes Governo abre consulta pública para construir legado da Copa de 2027
ter, 28/04/2026 - 19:11
Ver mais seta para baixo