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PM faz operação para combater roubos e tráfico na capital paulista

Operação Impacto Media Urbs II conta com 290 viaturas
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 12:49
São Paulo
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
© PMSP/Divulgação

Pelo menos 900 policiais atuam nesta quinta-feira (30) em uma operação da Polícia Militar de São Paulo, para combater o tráfico de drogas e os roubos na modalidade "quebra-vidros" na capital paulista. Chamada de Impacto Media Urbs II, a operação conta com 290 viaturas, três blindados e uma aeronave com o objetivo de atacar simultaneamente dois pontos da cadeia criminosa: a logística do tráfico de drogas e os crimes patrimoniais, como roubos e furtos.

Segundo a PM, cães farejadores e drones vão auxiliar na varredura e monitoramento das áreas, o que permite ações estratégicas para identificar e desarticular estruturas criminosas.

"A operação responde com escala e tecnologia ao que o crime organizado construiu ao longo do tempo, por isso estamos atuando de forma coordenada contra quem usa o espaço público para o tráfico e para o crime patrimonial. O objetivo é desestabilizar essas estruturas de forma duradoura, não apenas deslocá-las", afirmou o secretário-executivo da Segurança Pública de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Edição:
Valéria Aguiar
Polícia Militar São Paulo Operação Impacto Media Urbs II Roubos Tráfico
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