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PMs do Rio são denunciados por desviar armas apreendidas em operações

Eles responderão pelos crimes de associação criminosa e peculato
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 07:56
Rio de Janeiro
Agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro que participam da Operação Carta de Corso se deslocam em frente à Corregedoria de Polícia
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia à Justiça Militar contra três policiais militares por desvio de armas apreendidas em operações, além de envolvimento com drogas e cargas roubadas.

São eles: os sargentos Ricardo da Silva Ferreira, Raphael Nascimento Ribeiro e Thiago Corrêa da Costa. Todos responderão pelos crimes de associação criminosa e peculato.

Com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e da Corregedoria da Polícia Militar, uma operação foi realizada nesta terça-feira (7) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra os investigados, expedidos pela Auditoria da Justiça Militar.

A ação penal é resultado das investigações do MPRJ sobre uma milícia atuante no bairro de Anchieta, zona norte do Rio, e na Baixada Fluminense. Os promotores identificaram inicialmente o policial militar Ricardo Ferreira como revendedor de armas para a organização criminosa.

O MPRJ identificou, por exemplo, uma negociação entre Ricardo e Raphael para a venda de 140 quilos de maconha. Outro diálogo revela o planejamento para obtenção de lucro com a venda de uma carga de refrigerantes roubada.

As investigações constataram , ainda, que Thiago Costa apreendia armas de fogo em incursões policiais e deixava de apresentá-las à autoridade policial, entregando-as de forma habitual a Ricardo Ferreira, que providenciava a venda do material.

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Edição:
Aécio Amado
MPRJ PMs denunciados desvio de armas PMRJ
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