Polícia civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos
Ação conjunta de policiais civis da delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com policiais civis do estado de Sergipe, foi realizada nesta quarta-feira (8) para desarticular um grupo criminoso especializado em golpes financeiros contra aposentados.
A ação teve por finalidade o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de seis de busca e apreensão domiciliar contra um casal investigado por operar um esquema de falsas portabilidades de empréstimos consignados que gerou prejuízos em diversos estados do país.
O casal foi preso em casa, na ação conjunta das polícias, na Baixada Fluminense.
A investigação teve início em novembro de 2023, após um casal de aposentados do interior de Sergipe, no município de Telha, sofrer um prejuízo superior a R$ 20 mil.
Os estelionatários abordavam as vítimas por meio de aplicativo de mensagem, onde se passavam por representantes de instituições bancárias. Eles ofereciam a portabilidade de empréstimos já existentes para outras instituições financeiras, prometendo taxas de juros significativamente menores para atrair os idosos.
De acordo com o delegado Ruidiney Nunes, titular da delegacia de Aquidabã, em Sergipe, o crime consistia basicamente em promessas de empréstimos, de portabilidade, na verdade, de empréstimos com juros menores. "Mas, na prática, o que acontecia era que os idosos eram induzidos a contraírem novos empréstimos e repassarem os valores para empresas ligadas aos estelionatários", disse.
Durante a ação criminosa, os falsos bancários induziam as vítimas a contratarem novos empréstimos.
Os valores eram então transferidos para contas de empresas controladas pelo grupo, sob a alegação de que o montante seria utilizado para quitar a dívida anterior. No entanto, a quitação não era realizada e os estelionatários retinham o dinheiro, deixando os idosos com o ônus de duas dívidas simultâneas.
As investigações apontaram que, após análise dos dados colhidos, o esquema era realizado de forma contínua e possuía alcance nacional, com indícios de crimes cometidos também em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte e Bahia, além de Sergipe e Rio de Janeiro.
Entre os casos identificados, em São Paulo, uma idosa de 70 anos foi levada a realizar um empréstimo de R$ 30 mil, enquanto outra vítima chegou a transferir R$ 55 mil para o grupo criminoso.
Todo material apreendido na ação, como telefones celulares e notebooks passarão por perícia técnica, para identificar outros envolvidos e outras possíveis vítimas da organização criminosa.
Ruidiney Nunes alertou que aposentados e pensionistas devem desconfiar de ofertas de crédito feitas por mensagens de aplicativo e evitar compartilhar dados pessoais ou bancários sem confirmar a origem do contato feito por pessoas desconhecidas.