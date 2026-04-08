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Polícia civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos

Ações foi realizadas em Sergipe e no Rio de Janeiro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 18:56
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – Viatura da Polícia Civil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Ação conjunta de policiais civis da delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com policiais civis do estado de Sergipe, foi realizada nesta quarta-feira (8) para desarticular um grupo criminoso especializado em golpes financeiros contra aposentados.

A ação teve por finalidade o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de seis de busca e apreensão domiciliar contra um casal investigado por operar um esquema de falsas portabilidades de empréstimos consignados que gerou prejuízos em diversos estados do país.

O casal foi preso em casa, na ação conjunta das polícias, na Baixada Fluminense.

A investigação teve início em novembro de 2023, após um casal de aposentados do interior de Sergipe, no município de Telha, sofrer um prejuízo superior a R$ 20 mil.

Os estelionatários abordavam as vítimas por meio de aplicativo de mensagem, onde se passavam por representantes de instituições bancárias. Eles ofereciam a portabilidade de empréstimos já existentes para outras instituições financeiras, prometendo taxas de juros significativamente menores para atrair os idosos.

De acordo com o delegado Ruidiney Nunes, titular da delegacia de Aquidabã, em Sergipe, o crime consistia basicamente em promessas de empréstimos, de portabilidade, na verdade, de empréstimos com juros menores. "Mas, na prática, o que acontecia era que os idosos eram induzidos a contraírem novos empréstimos e repassarem os valores para empresas ligadas aos estelionatários", disse.

Durante a ação criminosa, os falsos bancários induziam as vítimas a contratarem novos empréstimos.

Os valores eram então transferidos para contas de empresas controladas pelo grupo, sob a alegação de que o montante seria utilizado para quitar a dívida anterior. No entanto, a quitação não era realizada e os estelionatários retinham o dinheiro, deixando os idosos com o ônus de duas dívidas simultâneas.

As investigações apontaram que, após análise dos dados colhidos, o esquema era realizado de forma contínua e possuía alcance nacional, com indícios de crimes cometidos também em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte e Bahia, além de Sergipe e Rio de Janeiro.

Entre os casos identificados, em São Paulo, uma idosa de 70 anos foi levada a realizar um empréstimo de R$ 30 mil, enquanto outra vítima chegou a transferir R$ 55 mil para o grupo criminoso.

Todo material apreendido na ação, como telefones celulares e notebooks passarão por perícia técnica, para identificar outros envolvidos e outras possíveis vítimas da organização criminosa.

Ruidiney Nunes alertou que aposentados e pensionistas devem desconfiar de ofertas de crédito feitas por mensagens de aplicativo e evitar compartilhar dados pessoais ou bancários sem confirmar a origem do contato feito por pessoas desconhecidas.

 

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Edição:
Maria Claudia
polícia civil golpes contra idosos Sergipe Rio de Janeiro
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