logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia Federal deflagra segunda etapa da Operação Vem Diesel

Distribuidores são suspeitos de preços abusivos de gás de botijão
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 10:44
Brasília
PF deflagra Operação Vem Diesel 2 para fiscalizar estabelecimentos ligados à venda de gás de botijão. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal deflagrou a segunda etapa da Operação Vem Diesel, com o objetivo de fiscalizar distribuidores e revendedores de gás de botijão – Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). As ações de fiscalização abrangeram 24 cidades em 15 estados e no Distrito Federal.

De acordo com os investigadores, 55 estabelecimentos foram fiscalizados por equipes da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Procons, além de policiais federais.

“As ações visam identificar práticas irregulares no aumento no preço do gás, na fixação de preços entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras eventuais práticas abusivas que possam acarretar prejuízos para o consumidor”, detalhou a PF.

Os estabelecimentos estão localizados nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Irregularidades ou crimes que, porventura, venham a ser detectados serão encaminhadas à PF para a apuração. Se confirmadas as suspeitas, os responsáveis poderão ser indiciados por crimes contra a ordem tributária, econômica, bem como contra a economia popular e as relações de consumo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Primeira etapa

A primeira etapa da operação foi deflagrada no dia 27 de março em 11 estados e no Distrito Federal, para averiguar postos de combustíveis suspeitos de praticarem aumentos irregulares na venda do produto.

Na oportunidade, a PF informou que as ações estavam focadas em “eventuais condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao consumidor.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 06/04/2026 - Ministro da Fazenda, Dario Durigan, fala durante entrevista coletiva. Foto: Washington Costa/MF
Proposta de subsídio ao diesel importado tem adesão de 25 estados
Brasília (DF), 06/04/2026 - Ministro da Fazenda, Dario Durigan, fala durante entrevista coletiva. Foto: Washington Costa/MF
Governo eleva imposto do cigarro para bancar querosene e biodiesel
Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de combustível em postos de gasolina da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
ANP habilita 5 empresas à 1ª fase do programa de subvenção ao diesel
Edição:
Valéria Aguiar
segunda etapa da Operação Vem Diesel PF estados DF gás de botijão ANP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Brasil condena agressão de Israel contra Líbano em meio a cessar-fogo
qui, 09/04/2026 - 13:15
Rio de Janeiro, 08/04/2026 - Incêndio atinge o teto do Velódromo no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio
qui, 09/04/2026 - 13:06
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer//File Photo
Internacional Emirados Árabes Unidos reclamam que Ormuz segue controlado pelo Irã
qui, 09/04/2026 - 12:58
Mobilização de motoboys na rua Boa Vista.
Economia Produção de motocicletas tem 2º melhor trimestre da história
qui, 09/04/2026 - 12:41
Brasília (DF) 09/04/2026 - Ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, participa do programa Bom dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Verba para super poço em reserva indígena está garantido, diz ministro
qui, 09/04/2026 - 12:15
Brasília, DF 21/03/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visita o primeiro mutirão do ano do Agora Tem Especialistas, exclusivo para as mulheres, no Hospital Universitário de Brasília (HUB) DF Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Ministro Padilha defende regulamentação da publicidade das bets
qui, 09/04/2026 - 12:06
Ver mais seta para baixo