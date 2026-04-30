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Prefeitura descarta produtos que seriam vendidos no show da Shakira

80kg alimentos estavam enterrados na areia da Praia de Copacabana
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 18:23
Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira, (30), 80 kg de materiais perecíveis enterrados na areia da Praia de Copacabana, zona sul do Rio, que seriam vendidos ao público durante o show da cantora Shakira, neste sábado (2). A ação foi iniciada ainda na noite de ontem (29) e contou com apoio da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb).

Os agentes apreenderam uma carrocinha, um carrinho com mercadorias e diversos bancos plásticos já posicionados em pontos estratégicos da Praia de Copacabana. Os alimentos perecíveis foram descartados.

As ações se concentraram na faixa de areia, principalmente na altura da Rua Rodolfo Dantas, onde foi montado o palco para o show da Shakira, atração do evento “Todo Mundo no Rio”. A ação teve como objetivo encontrar materiais e produtos enterrados ou posicionados estrategicamente na areia, de forma irregular, principalmente por vendedores ambulantes e barraqueiros. A iniciativa visa também deixar a orla mais limpa e ordenada, além de evitar acidentes com garrafas de vidro.

As ações contaram com o auxílio de agentes da Guarda Municipal. Durante a ação, acampamentos foram desmontados, já que muitas pessoas armam grandes barracas para reservar espaço na faixa de areia para o show.

Um decreto de maio de 2025 impôs novas regras para organizar a orla carioca, proibindo itens como garrafas de vidro e cercadinhos, regulamentando música (com volumes e horários específicos), padronizando barracas com nomes/números e visando coibir irregularidades, visando um uso mais democrático e organizado do espaço público.

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Edição:
Valéria Aguiar
Show Shakira Praia de Copacabana Rio de Janeiro alimentos perecíveis
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