logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado

Balanço da PRF contabilizou 1.022 sinistros desde a sexta-feira
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/04/2026 - 12:10
Brasília
Brasília (DF), 22/04/2026 - Acidente caminhão Foto: macdeedle/Pixabay
© macdeedle/Pixabay

O período do feriado de Tiradentes registrou 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas federais, segundo balanço parcial divulgado nesta quarta-feira (22) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram 1.022 sinistros de trânsito ao longo dos cinco dias de feriado.

A PRF informou que, das 84 mortes, 14 ocorreram em dois acidentes de trânsito. 

Um em Formosa (GO), onde a colisão frontal entre uma van e um caminhão, na BR-020, deixou oito mortos. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.

O segundo acidente grave ocorreu na cidade mineira de Salinas, na BR-251. A colisão entre um carro e um caminhão deixou seis pessoas mortas.

Fiscalização

Equipes da PRF reforçaram, desde sexta-feira (17), a fiscalização em trechos considerados críticos, onde o número de sinistros de trânsito costuma ser maior e de maior risco, pela forma mais arriscada como alguns condutores dirigem.

Durante as fiscalizações nas rodovias, as irregularidades mais observadas pelos policiais foram ultrapassagens irregulares, que resultaram em 5.320 infrações, e a falta ou mau uso do cinto de segurança e do dispositivo de retenção para crianças, as cadeirinhas, que somaram 4.342 infrações.

Segundo a PRF, a fiscalização com uso de radares portáteis identificou 28.373 veículos acima do limite de velocidade estabelecido para as rodovias. Foram também registradas 1.183 infrações relacionadas a consumo de álcool (recusa e constatação).

“No total, as equipes fiscalizaram 192.921 pessoas e veículos. Os policiais realizaram 69.824 testes do etilômetro, para identificar possível consumo de álcool pelos motoristas, e 75 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante”, detalhou a PRF.

Duas ocorrências foram destacadas pela PRF. A apreensão de 1,3 tonelada de skunk, na BR-316, em Geminiano (PI) e a apreensão de 30 kg de skunk e maconha com um casal de estrangeiros com uma criança.

Relacionadas
Movimento nas estradas
PRF: quase 44% das mortes nas estradas envolvem veículos de carga
São Paulo (SP), 21/10/2025 - Movimento no Aeroporto de Guarulhos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Feriado de Tiradentes aumenta fluxo de passageiros em aeroportos
Edição:
Fernando Fraga
PRF rodovias fiscalização em rodovias Mortes Acidentes de Trânsito
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/04/2026 - Em entrevista à Agência Brasília, Paulo Henrique Costa, presidente da estatal conta como a instituição se moderniza para ampliar sua atuação no Entorno e no resto do país. Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
Justiça STF tem 2 votos para manter preso ex-presidente do BRB no caso Master
qua, 22/04/2026 - 13:01
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa atualiza limites de cúrcuma em suplementos alimentares
qua, 22/04/2026 - 12:57
Brasília (DF), 22/04/2026 - Acidente caminhão Foto: macdeedle/Pixabay
Geral PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado
qua, 22/04/2026 - 12:10
Vacina contra chikungunya do Butantan começa a ser distribuída. Foto: Butantã/Divulgação
Saúde Chikungunya: Dourados decreta calamidade; vacinação começa segunda
qua, 22/04/2026 - 12:09
Placa de promoção da Copa do Mundo em 2026 em estação de metrô recém-inaugurada no Aeroporto Internacional de Los Angeles 22/08/2025 REUTERS/David Swanson
Internacional Venda de ingressos para Copa do Mundo é reaberta a 50 dias da abertura
qua, 22/04/2026 - 11:34
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta
qua, 22/04/2026 - 11:14
Ver mais seta para baixo