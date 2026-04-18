Princípio de incêndio atinge restaurante em edifício histórico do Rio

Um princípio de incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (18), o edifício histórico do Touring Club, na Avenida Rodrigues Alves,10, zona portuária do Rio. Os bombeiros do Grupamento de Operações Gerais do Comando-Geral da corporação foram chamados por volta de 0h32. O fogo começou numa fritadeira elétrica deixada ligada na cozinha de um restaurante e bar, que funciona na área externa do prédio.

Vinte homens do quartel central dos bombeiros atuaram no local e conseguiram controlar as chamas em pouco mais de duas horas. Não houve vítimas.

O prefeito Eduardo Cavaliere disse, em rede social, que “o fogo teve início em uma fritadeira elétrica que entrou em curto e gerou um princípio de incêndio no contêiner que funciona como cozinha na área externa do restaurante”.

O prédio do Touring foi inaugurado em 1928 e tombado em 1960. Depois ficou fechado por vários anos. Este ano, após reformas, foi reinaugurado como centro gastronômico e conta com três restaurantes e um bar e está sendo explorado pelo grupo de restaurantes Belmonte.

O prédio, de três andares, tem vista panorâmica da Baía de Guanabara e conta com pista de dança e capacidade para receber 3 mil pessoas.

O centro gastronômico faz parte do projeto da prefeitura de revitalização da zona portuária do Rio.