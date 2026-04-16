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SP anuncia nomeação da primeira comandante-geral da PM de SP

Glauce Anselmo Cavalli é doutora em Ciências Policiais de Segurança
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/04/2026 - 16:46
São Paulo
São Paulo (SP), 16/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Primeira mulher no comando-geral da Polícia Militar de São Paulo, Glauce Anselmo Cavalli. Foto: PMSP/Divulgação
© PMSP/Divulgação

O governo de São Paulo terá, pela primeira vez, uma mulher como comandante-geral da Polícia Militar  (PM) do estado, o posto mais alto da corporação. A nomeação da coronel Glauce Anselmo Cavalli foi publicada nesta quinta-feira (16) Diário Oficial do Estado.

A nova comandante-geral é mestre e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e graduada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Educação Física pela Escola de Educação Física da PM.

Cavalli atuou como oficial superior em unidades estratégicas, como o Comando de Policiamento do Interior – Dois (CPI-2), o Centro de Motomecanização, a Diretoria de Finanças, a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos, o Comando de Policiamento de Área Metropolitana – 2, o Centro de Comunicação Social (CComSoc) e a Diretoria de Logística .

“É uma oficial extremamente preparada para comandar a maior tropa policial do país. Sua nomeação representa um marco histórico para a PM de São Paulo, que tem pela primeira vez uma mulher no comando, e é também um avanço importante para a ampliação da presença feminina nos cargos de liderança do Estado”, afirmou o governador de SP, Tarcísio de Freitas.

A coronel Glauce sucederá o coronel José Augusto Coutinho, que estava à frente da instituição desde maio de 2025. O novo subcomandante da corporação será o coronel Mário Kitsuwa, atual comandante do Comando de Policiamento Metropolitano Nove.

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Edição:
Aline Leal
Glauce Anselmo Cavalli Polícia Militar de São Paulo PMSP
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