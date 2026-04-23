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SP: PF faz operação para apurar gestão temerária de recursos públicos

Operação Moral Hazard é feita em Santo Antônio da Posse
Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 09:32
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2025 - Polícia Federal - PF - deflagra operação em combate ao crime de armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Foto: PF/Divulgação
© PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (23), em Santo Antônio da Posse, interior de São Paulo, a Operação Moral Hazard. O objetivo é apurar prática de gestão temerária de recursos da previdência social dos servidores públicos naquele município.

A PF cumpre seis mandados de busca e apreensão em Santo Antônio da Posse e também em Mogi Mirim. Também há medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas.

Segundo informações da Polícia Federal, as investigações sobre esse caso começaram a partir de informações de possíveis irregularidades na aplicação de cerca de R$ 13 milhões em Letras Financeiras emitidas por banco privado.

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Polícia Federal PF Operação Moral Hazar São Paulo SP Previdência Social
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