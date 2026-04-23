SP: PF faz operação para apurar gestão temerária de recursos públicos

A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (23), em Santo Antônio da Posse, interior de São Paulo, a Operação Moral Hazard. O objetivo é apurar prática de gestão temerária de recursos da previdência social dos servidores públicos naquele município.

A PF cumpre seis mandados de busca e apreensão em Santo Antônio da Posse e também em Mogi Mirim. Também há medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas.

Segundo informações da Polícia Federal, as investigações sobre esse caso começaram a partir de informações de possíveis irregularidades na aplicação de cerca de R$ 13 milhões em Letras Financeiras emitidas por banco privado.