logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Terceiro réu por morte de congolês Moïse Kabagambe vai a julgamento

Sessão está prevista para 11h no Tribunal do Júri da Capital no Rio
Agência Brasil
Publicado em 15/04/2026 - 09:35
Rio de Janeiro
Moïse Kabagambe
© Agência Brasil/Tomaz Silva

Vai a júri popular, nesta quarta-feira (15), Brendon Alexander Luz da Silva, conhecido como Tota, terceiro acusado de participar do assassinato do jovem congolês Moïse Kabagambe. O julgamento está previsto para ser realizado a partir das 11h, no I Tribunal do Júri da Capital, no Centro do Rio. O crime ocorreu em 24 de janeiro de 2022, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Brendon é o último dos três denunciados como executor que vai a julgamento. Em março de 2025, os outros dois réus Fábio Pirineus da Silva e Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca foram condenados a penas que, somadas, chegam a 44 anos de prisão, em regime fechado. 

De acordo com a denúncia do Ministério Público, imagens das câmeras de segurança do quiosque Tropicália mostram que Brendon participou diretamente das agressões e também aparece em um dos momentos de maior repercussão do caso: ao lado de outro acusado, ele posa para uma foto junto à vítima já imobilizada no chão, amarrada e aparentemente desacordada. 

Na sequência, faz um gesto com as mãos conhecido como “hang loose”, associado a uma saudação descontraída, o que evidenciou, à época, a extrema frieza dos envolvidos”, diz Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

As gravações também registram que os três acusados espancaram Moïse com um taco de beisebol, além de socos, chutes e tapas, ao longo de 13 minutos. Mesmo sem apresentar resistência, a vítima foi derrubada, contida e amarrada, ficando completamente indefesa diante dos ataques.

No julgamento anterior, de Fabio e Aleson, o Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses do MPRJ, reconhecendo que o crime foi cometido por motivo banal, com extrema crueldade e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Relacionadas
A mãe de Moïse Kabagambe, Lotsove Lolo Lavy Ivone durante ato em memória de seu filho, realizado no quiosque onde ele morreu após ser espancado, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro
Ato reúne parentes e marca um ano da morte do congolês Moïse Kabagambe
Edição:
Valéria Aguiar
Juri Popular congolês Moïse Kabagambe Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado
Economia Vendas do varejo avançam 0,6% e atingem novo recorde em fevereiro
qua, 15/04/2026 - 09:57
Brasília (DF) - 05/09/2023 - Vista da Esplanada dos Ministérios preparada para receber o desfile de 7 de setembro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Emendas parlamentares e juros da dívida apertam investimentos públicos
qua, 15/04/2026 - 09:46
Moïse Kabagambe
Geral Terceiro réu por morte de congolês Moïse Kabagambe vai a julgamento
qua, 15/04/2026 - 09:35
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em março e abril
qua, 15/04/2026 - 09:30
Fluminense, São Paulo, brasileiro
Esportes Rádio Nacional transmite Fluminense e Independiente Rivadavia
qua, 15/04/2026 - 09:30
Brasília (DF), 15/04/2026 - Detalhe do gelo na mão do gestor da fábrica Gelo Caboclo, Demétrio Júnior. DProjeto da FAS, o Gelo Caboclo - que instala fábricas de gelo movidas a energia solar na RDS Rio Negro. Foto: Fabíola Sinimbu/Agência Brasil
Meio Ambiente Energia solar viabiliza fábrica de gelo em comunidade ribeirinha
qua, 15/04/2026 - 09:02
Ver mais seta para baixo