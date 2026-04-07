logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

TV Brasil: Datena recebe o senador e jornalista Jorge Kajuru

Programa Na Mesa com Datena vai ao ar nesta terça (7), às 21h
EBC
Publicado em 07/04/2026 - 08:00
Brasília
Brasília (DF), 01/04/2026 - Senador Jorge Kajuru (PSB-GO) participa do programa na Mesa com Datena na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A próxima edição do programa Na Mesa Com Datena recebe Jorge Kajuru, jornalista e senador pelo estado de Goiás. A atração, comandada por José Luiz Datena, vai ao ar nesta terça-feira (7), às 21h, na TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Durante a conversa, Kajuru fala sobre a sua decisão de deixar a vida política e afirma que não pretende mais concorrer a cargos públicos. O comunicador aborda as “desilusões” com o Senado Federal, relata as dificuldades enfrentadas como parlamentar e faz críticas diretas ao cenário político brasileiro.

Com mais de 40 anos de carreira na comunicação, o convidado também compartilha bastidores inéditos da televisão e do rádio, relembrando episódios marcantes de grandes coberturas e negociações que marcaram sua trajetória nos principais veículos do país.

Entrevista com Márcio França

A TV Brasil também disponibilizou em seu canal no Youtube uma entrevista exclusiva com Márcio França, que na semana passada deixou o cargo de ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para disputar as eleições deste ano. Na entrevista, França analisa o cenário político em São Paulo, defende a importância das medidas contra o tarifaço dos Estados Unidos para proteger o setor produtivo e avalia os impactos do conflito no Oriente Médio para o Brasil. Assista aqui.

Sobre o programa

Prestes a completar um mês no ar, Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil. Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado.

A atração integra a estratégia da EBC de fortalecer o jornalismo em seus veículos, ampliar o tempo de cobertura factual e aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena com Jorge Kajuru - Terça-feira, 07/04, às 21h, na TV Brasil

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Relacionadas
Brasília (DF), 30/03/2026 - TV Brasil lança terceira temporada de Os Chocolix na faixa de programação infantil. Foto: TV Brasil/Divulgação
TV Brasil lança terceira temporada do infantil Os Chocolix, no sábado
Brasília (DF), 18/03/2026 - A TV Brasil Internacional lançou neste mês de março o Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo. Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior. Frame: TV Brasil
TV Brasil Internacional completa 2 anos transmitindo para 134 países
Brasília (DF), 01/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Microfone de rádio. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança o Edital de Chamada Pública com o objetivo de selecionar propostas de programas radiofônicos independentes para compor a programação das emissoras de rádio da EBC e das integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Foto: Shizuo Alves/MCom
EBC lança edital para programas radiofônicos regionais
jorge Kajuru Na Mesa com Datena TV Brasil EBC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sāo Paulo (SP) - Detalhe de uma peça em exposiçāo no Museu das Culturas Indígenas, Localizado na capital de São Paulo, o museu é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, trata-se de um novo conceito de museu, que nasce com uma proposta inovadora de gestão compartilhada, com o fortalecimento do protagonismo indígena. Foto: Mauricio Burim/Divulgaçāo
Cultura Centros culturais de São Paulo têm agenda especial no Abril Indígena
ter, 07/04/2026 - 08:35
Brasília (DF) 05/11/2024 - Selo UNICEF Arte UNICEF
Educação Unifesp inicia atividades de centro de diagnóstico molecular
ter, 07/04/2026 - 08:20
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Violência: pedido de audiência de retratação deve partir só da mulher
ter, 07/04/2026 - 08:17
Brasília (DF), 01/04/2026 - Senador Jorge Kajuru (PSB-GO) participa do programa na Mesa com Datena na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral TV Brasil: Datena recebe o senador e jornalista Jorge Kajuru
ter, 07/04/2026 - 08:00
Brasília (DF), 06/04/2026 - Luana Kaingang, coordenadora geral da Artinsul, Paulo Tupiniquim, coordenador geral da APOINME, e Kleber Karipuna, coordenador da APIB, participam da 22ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL). O evento é considerado a maior mobilização indígena do país. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Indígenas esperam encontro com Lula e celeridade em demarcações
ter, 07/04/2026 - 07:45
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 15 milhões
ter, 07/04/2026 - 07:30
Ver mais seta para baixo