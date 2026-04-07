TV Brasil: Datena recebe o senador e jornalista Jorge Kajuru

Programa Na Mesa com Datena vai ao ar nesta terça (7), às 21h

A próxima edição do programa Na Mesa Com Datena recebe Jorge Kajuru, jornalista e senador pelo estado de Goiás. A atração, comandada por José Luiz Datena, vai ao ar nesta terça-feira (7), às 21h, na TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Durante a conversa, Kajuru fala sobre a sua decisão de deixar a vida política e afirma que não pretende mais concorrer a cargos públicos. O comunicador aborda as “desilusões” com o Senado Federal, relata as dificuldades enfrentadas como parlamentar e faz críticas diretas ao cenário político brasileiro.

Com mais de 40 anos de carreira na comunicação, o convidado também compartilha bastidores inéditos da televisão e do rádio, relembrando episódios marcantes de grandes coberturas e negociações que marcaram sua trajetória nos principais veículos do país.

Entrevista com Márcio França

A TV Brasil também disponibilizou em seu canal no Youtube uma entrevista exclusiva com Márcio França, que na semana passada deixou o cargo de ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para disputar as eleições deste ano. Na entrevista, França analisa o cenário político em São Paulo, defende a importância das medidas contra o tarifaço dos Estados Unidos para proteger o setor produtivo e avalia os impactos do conflito no Oriente Médio para o Brasil. Assista aqui.

Sobre o programa

Prestes a completar um mês no ar, Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil. Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado.

A atração integra a estratégia da EBC de fortalecer o jornalismo em seus veículos, ampliar o tempo de cobertura factual e aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena com Jorge Kajuru - Terça-feira, 07/04, às 21h, na TV Brasil

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.