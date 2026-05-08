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Artefato explode em escola em Belford Roxo e fere 8 alunos

Caso ocorreu no CIEP Lasar Segall, no bairro Areia Branca
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/05/2026 - 11:55
Rio de Janeiro
08/05/20026 - Oito crianças ficaram levemente feridas após a explosão de uma bomba caseira em um colégio de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (08) dentro do Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca. Foto: Google Maps
© Google Maps

Oito estudantes, com idades entre 13 e 15 anos, ficaram feridos sem gravidade durante a explosão de um artefato no interior de uma escola no bairro Areia Branca, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Lasar Segall. Os alunos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Belford Roxo.

De acordo com informação do Corpo de Bombeiros, um material explosivo teria sido detonado no pátio da escola, após ser manuseado por um aluno. Os bombeiros chegaram ao local por volta das 8h15, em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e prestaram os primeiros socorros ainda dentro da escola.

O governo do estado informou que está acompanhando as circunstâncias da explosão. As aulas foram suspensas para garantir a segurança dos estudantes e funcionários e o Conselho Tutelar também foi acionado. A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) presta apoio aos alunos, familiares e profissionais da escola.

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A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia. Equipes especializadas do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE) efetuaram uma varredura preventiva no local para garantir a segurança dos estudantes e funcionários da unidade escolar e seguem fazendo o trabalho de perícia para identificar as causas da explosão.

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Edição:
Amanda Cieglinski
CIEP Lasar Segall Rio de Janeiro bombeiros explosão Belford Roxo
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