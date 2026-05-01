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Ato em São Bernardo mobiliza sindicatos e pede fim da escala 6x1

Festa dos trabalhadores foi promovida pelos 26 sindicatos do ABC
Guilherme Jerônymo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/05/2026 - 19:29
São Paulo
São Bernardo do Campo (SP), 01/05/2026 - Ato em comemoração ao dia do Trabalhador. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Alguns milhares de trabalhadores e moradores da região do ABC paulista se reuniram, neste 1° de maio, no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, onde acompanharam a festa promovida pelos sindicatos da região, em comemoração ao Dia do Trabalhador.

As 26 agremiações, filiadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT), se revezaram em discursos e programação musical.

As principais pautas pediam o fim da escala de seis dias de trabalho para um de descanso (6x1) e a expansão das políticas de combate ao feminicídio, com falas que discutiam a necessidade da participação popular para superar o machismo.

O evento contou com a participação de três ministros do governo federal: Luiz Marinho (Ministério do Trabalho e Emprego), Alexandre Padilha (da Saúde) e Leonardo Sarchini (da Educação). 

“Toda vez que o presidente Lula governa o país, o 1° de maio costuma ser o dia da celebração mas também é o dia da consciência do trabalhador e da trabalhadora em relação ao que falta fazer. A batalha do ano é fazer o Congresso aprovar, antes das eleições [de outubro], a revisão da jornada 6x1”, discursou Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda.

Haddad falou ainda sobre a importância da participação popular para a conquista de outros avanços, como a isenção do Imposto de Renda nas participações de lucros (PLR).

Representando o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o presidente da entidade Moisés Selerges comemorou o bom momento para a categoria.

“Tivemos conquistas e hoje as taxas de desemprego são as melhores da história. Essas conquistas serão importantes porque somos os trabalhadores e trabalhadoras que produzem a riqueza do nosso país. Agora queremos, precisamos reduzir a jornada de trabalho. A nossa missão é pressionar, lá em Brasília, pra acabar com a jornada 6x1.”

Música ao vivo

A programação da festa contou com apresentações musicais desde a manhã dessa sexta-feira. Os destaques foram o MC IG e Glória Groove, que se apresentaram no começo da noite. 

Segurança 

São Bernardo do Campo (SP), 01/05/2026 - Guarda Civil de São Bernardo durante ato em comemoração ao dia do Trabalhador. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Guarda Civil de São Bernardo durante ato em comemoração ao Dia do Trabalhador - Paulo Pinto/Agência Brasil

A Guarda Municipal de São Bernardo fez a segurança do evento, a partir de sua base no próprio Paço. Por volta das 16h interferiu em um confronto localizado, à esquerda do palco, removendo um homem a quem atribuíram ter iniciado uma confusão. No processo afastaram com violência o fotógrafo da Agência Brasil, Paulo Pinto.

 

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Edição:
Denise Griesinger
Dia do Trabalhador 1º de Maio fim da escala 6x1
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