Geral
Avião de bimotor cai e bate em prédio em Belo Horizonte
Piloto e três passageiros estavam a bordo da aeronave
Agência Brasil
Publicado em 04/05/2026 - 13:32
São Paulo
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Um avião bimotor de pequeno porte caiu e atingiu um prédio no Bairro Silveira, região nordeste de Belo Horizonte, no fim desta manhã de segunda-feira (4).
Segundo informações do corpo de bombeiros, o piloto e o copiloto morreram no local. Três passageiros que estavam a bordo da aeronave foram resgatos com vida e encaminhados a um hospital nas proximidades.
O avião decolou do Aeroporto da Pampulha e caiu poucos minutos após iniciar o voo. O prédio de três andares que foi atingido fica na Rua Ilacir Pereira Lima. Ninguém que estava dentro do edifício se feriu.
Os bombeiros e a Polícia Militar estão no local. Até o momento não se sabe o que provocou a queda.
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