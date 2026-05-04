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Avião de bimotor cai e bate em prédio em Belo Horizonte

Piloto e três passageiros estavam a bordo da aeronave
Agência Brasil
Publicado em 04/05/2026 - 13:32
São Paulo
Belo Horizonte (MG), 04/05/2026 - Avião bate em prédio depois de decolagem. Foto: Bombeiros/Divulgação
© Bombeiros/Divulgação

Um avião bimotor de pequeno porte caiu e atingiu um prédio no Bairro Silveira, região nordeste de Belo Horizonte, no fim desta manhã de segunda-feira (4).

Segundo informações do corpo de bombeiros, o piloto e o copiloto morreram no local. Três passageiros que estavam a bordo da aeronave foram resgatos com vida e encaminhados a um hospital nas proximidades.

O avião decolou do Aeroporto da Pampulha e caiu poucos minutos após iniciar o voo. O prédio de três andares que foi atingido fica na Rua Ilacir Pereira Lima. Ninguém que estava dentro do edifício se feriu.

Os bombeiros e a Polícia Militar estão no local. Até o momento não se sabe o que provocou a queda.

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Edição:
Aline Leal
acidente aéreo Belo Horizonte Bimotor
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