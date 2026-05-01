logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Brasil tem menor número de homicídios e latrocínios em dez anos

Balanço foi divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/05/2026 - 14:37
Brasília
Rio de Janeiro - Campanha contra homicídios de jovens negros pinta centenas de silhuetas de corpos no chão do Largo da Carioca (Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil)
© Arquivo//Fernando Frazão/Agência Brasil

O Brasil registrou, no primeiro trimestre de 2026, o menor número de homicídios dolosos e latrocínios (roubos seguidos de morte) dos últimos dez anos para o período de janeiro a março.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública.

De acordo com o levantamento, a redução dos crimes letais consolida uma tendência de queda ao longo da última década e indica avanço na atuação das forças de segurança.

Principais números do levantamento:

  • Homicídios dolosos: 7.289 casos em 2026, ante 12.719 em 2016 (queda de 42,7%);
  • Latrocínios: 160 registros em 2026, contra 591 em 2016 (redução de 72,9%).

A série histórica indica que o resultado atual é o melhor da década para o primeiro trimestre.

Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, os números refletem mudanças na estratégia de enfrentamento à criminalidade, com maior integração entre forças de segurança, uso intensivo de inteligência e atuação coordenada em todo o país.

O levantamento também comparou a evolução dos homicídios nos últimos quatro anos, com as seguintes quedas:

  • Homicídios (2022–2026): recuo de 9.714 para 7.289 (-25%);
  • Latrocínios (2022–2026): queda de 308 para 160 (-48,1%).

Além da queda nos crimes letais, o relatório aponta aumento na atuação das forças de segurança:

  • Mandados de prisão cumpridos: 72.965 em 2026, ante 53.212 em 2022 (alta de 37,1%)

Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, o aumento de investimentos também contribuiu para os resultados.

O Fundo Nacional de Segurança Pública passou de R$ 970,7 milhões no biênio 2021–2022 para R$ 1,76 bilhão em 2023–2024, alta de 80,9%, com aplicação em tecnologia, equipamentos, perícia e formação policial.

De acordo com Ministério da Justiça e Segurança Pública, a estratégia atual prioriza a integração entre União e estados, o uso de dados para orientar operações e o combate às estruturas financeiras do crime organizado.

Relacionadas
São Paulo (SP), 16/04/2026 - Coletiva de imprensa detalha 4ª fase da Operação Compliance Zero. Foto: Tom Costa/MJSP
Governo federal prepara programa de combate ao crime organizado 
Brasília-DF - 04/03 /2026 Sessão da Câmara dos Deputados durante debate e votação da PEC da Segurança. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Câmara aprova em segundo turno PEC da Segurança Pública
Edição:
Denise Griesinger
Segurança Pública Crime Violência Ministério da Justiça e Segurança Pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Teletrabalho, home office ou trabalho remoto.
Direitos Humanos ONU Mulheres revela avanço da violência online contra jornalistas
sex, 01/05/2026 - 15:20
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Cirurgia no ombro de Bolsonaro ocorreu sem intercorrências, diz equipe
sex, 01/05/2026 - 15:11
Rio de Janeiro - Campanha contra homicídios de jovens negros pinta centenas de silhuetas de corpos no chão do Largo da Carioca (Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil)
Geral Brasil tem menor número de homicídios e latrocínios em dez anos
sex, 01/05/2026 - 14:37
Fãs de Maradona montam mosaico com imagem do ex-jogador - ídolo argentino
Esportes Psicólogo réu no caso Maradona diz que astro tinha transtorno bipolar
sex, 01/05/2026 - 13:43
EMPREGADA DOMÉSTICA - TRABALHO DOMÉSTICO. Foto: Volta Flaxeco/Unsplash
Economia Trabalho de cuidado: “Mulheres têm escala 7x0”, diz pesquisadora
sex, 01/05/2026 - 13:37
Avião da Azul decola do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro 17/01/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
Economia Petrobras reajusta querosene de aviação em 18% e mantém parcelamento
sex, 01/05/2026 - 13:32
Ver mais seta para baixo