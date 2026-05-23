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Chuva deve atingir todas as regiões no fim de semana, prevê Inmet 

Sul e Sudeste terão maior volume de precipitação 
Agência Brasil
Publicado em 23/05/2026 - 13:25
São Paulo
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica um fim de semana chuvoso em todas as regiões do país. Neste sábado (23), os estados que deverão registrar maior volume pluviométrico são Santa Catarina, na área litorânea, e São Paulo. 

A região Norte e o sul da Bahia deverão ser atingidos por pancadas de chuva. A mesma previsão vale para domingo (24) em todo o litoral paulista e na região de Itapetininga. O sul de Minas Gerais também terá precipitação, mas isolada. O restante do Sudeste ficará com tempo encoberto. 

Também neste domingo, no Centro-Oeste a tendência é de que a chuva fique restrita ao extremo sul do Mato Grosso do Sul. No Nordeste, haverá pancadas no norte do Maranhão e leste da Bahia, além de chuvas isoladas nos municípios litorâneos e tempo firme no interior. 

Todos os estados do Norte deverão ter tempo instável, com chance de chuvas e trovoadas, com exceção de Acre, Rondônia e Tocantins. No Sul, Paraná e Santa Catarina continuam sob chuva, enquanto o Rio Grande do Sul terá tempo estável.

De acordo com o Inmet, na próxima segunda-feira (25), temporais atingirão o país, mais especificamente toda a região Sul, com destaque para o noroeste do Rio Grande do Sul. O fator desencadeador é um ciclone com passagem pela região, que poderá ocasionar, ainda, queda de granizo no noroeste gaúcho. 

São Paulo 

Na capital paulista e Grande São Paulo, a manhã de sábado foi marcada por névoa úmida e pancadas rápidas de chuva, de leve ou moderada intensidade. 

A média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 13,9°C. A mínima absoluta, 11,6°C, foi observada na região de Parelheiros, enquanto a mínima mais alta, 15,2°C, aconteceu na subprefeitura de Pirituba/Jaraguá, na zona norte.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de âmbito municipal, há possibilidade de as chuvas se intensificarem na capital e região metropolitana, evoluindo para o patamar moderado-forte, com pontos de alagamento. A temperatura não deve variar, com a máxima até 18°C. 

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Edição:
Sabrina Craide
previsão do tempo Inmet meteorologia chuvas
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