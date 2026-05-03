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Chuvas em Pernambuco causam deslocamento de 9,4 mil pessoas 

Tempestades provocaram danos em 27 municípios pernambucanos 
Lucas Pordeus León  - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/05/2026 - 11:04
Brasília
Brasília (DF), 03/05/2026 - Chuvas em Pernambuco. Foto: Prefeitura Timbaúba
© Prefeitura Timbaúba

O número de pessoas deslocadas pelas fortes chuvas que caíram em Pernambuco desde a última quinta-feira (30) chegou a 9,4 mil, sendo 7,7 mil desalojados e 1,6 mil desabrigados. As chuvas no estado também resultaram em seis  óbitos e 27 municípios afetados.  

Os dados foram atualizados neste domingo (3) pela defesa civil do estado. Os municípios de Pombos, Timbaúba, Itambé, Goiana, Moreno, Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes estão entre os com os maiores números de pessoas deslocadas.  

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, de foram registrados seis óbitos porslizamento de terras na Região Metropolitana de Recife. Entre as vítimas, estão um bebê de seis meses, um de um ano e uma criança de 7 anos. Houve ainda uma morte por arrastamento em enxurrada no município de São Lorenço da Mata.  

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, decretou no sábado (2) situação de emergência nos municípios afetados para agilizar o acesso a recursos públicos.  

O governo estadual informou que a defesa civil e o corpo de bombeiros do estado realizaram mais de 800 ações de resgate no estado. Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida. 

A Defesa Civil nacional enviou equipes para a região para auxiliar nos resgates. O ministro do desenvolvimento regional, Waldez Góes, afirmou que o governo vai “garantir o socorro e assistência” nessa situação de emergência.  

Paraíba  

As fortes chuvas também atingiram o estado da Paraíba. De acordo com informações preliminares da Defesa Civil estadual, há registro de 1,5 mil famílias desalojadas, 300 pessoas desabrigadas, cerca de 9 mil afetados e dois óbitos. 

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Edição:
Sabrina Craide
Chuvas Chuvas em Pernambuco Recife
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