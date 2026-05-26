logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Cinco pessoas morrem em operação contra o tráfico de drogas no Rio

Ação da PM no Complexo do Chapadão visava tirar barricadas
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 17:11
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 13/05/2025 - Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ. Foto: PMERJ/Divulgação
© PMERJ/Divulgação

Cinco pessoas morreram e seis foram presas numa operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas nesta terça-feira (26), no Complexo do Chapadão, zona norte do Rio de Janeiro.

A ação policial tinha o objetivo de retirar as estruturas metálicas usadas pelo tráfico de drogas para impedir a entrada dos veículos das forças de segurança do estado, as chamadas barricadas.

Os policiais também visavam a recuperação de veículos clonados e roubados na região, principalmente motos, usadas para roubos e furtos. Os suspeitos feridos, após confronto com os militares do batalhão da PM de Irajá, foram levados para o Hospital estadual Carlos Chagas, mas não resistiram aos ferimentos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na ação, três fuzis foram apreendidos, além de uma pistola e uma quantidade de droga ainda não contabilizada. Em 2026 a corporação apreendeu 324 fuzis, representando um aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado.

 De acordo com a PM, a maioria das apreensões ocorreu em regiões marcadas por intensos confrontos entre grupos rivais, em comunidades da capital e de municípios da região metropolitana, como Niterói e São Gonçalo.

Em nota, a corporação informou que “mantém operações com foco no combate ao crime organizado, especialmente contra grupos envolvidos em disputas armadas, roubos de veículos, roubos de cargas e domínio territorial de comunidades”. A nota informa ainda que, de acordo com levantamento do setor de inteligência “grande parte dos fuzis apreendidos no estado é de fabricação estrangeira, principalmente fabricada nos Estados Unidos”.

Relacionadas
São Paulo (SP) 22/03/2024 - Uma série de apagões continuam a afligir a cidade de SP. Hoje, unidades do SESC 24 de Maio e 14 Bis avisaram seus clientes e frequentadores que não vão abrir por causa da falta de energia. Lojas fechadas na Rua Barao de Itapetininga e bares funcionando a luz de velas. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Terremoto no Chile é sentido em bairros da cidade de São Paulo
Brasília (DF), 23/05/2026 - O concurso 3.010 da Mega-Sena especial de 30 anos deve pagar neste domingo (24) um prêmio estimado de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Apostas do Rio e de Fortaleza levam prêmio da Mega 30 anos
O atleta de fisiculturismo e influenciador fitness Gabriel Ganley morreu aos 22 anos em São Paulo. Foto: ganleygabrie/ Instagram
Morte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como suspeita
Edição:
Aline Leal
PMRJ operação policial Violência Policial tráfico de drogas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 10/08/2023 - Cursinho Popular Ivone Lara de preparação para concursos públicos em Itaquera, zona leste da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação MEC contempla 504 cursinhos populares com benefícios de rede nacional
ter, 26/05/2026 - 18:30
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Edição especial com Lula dobra audiência do Sem Censura na TV Brasil
ter, 26/05/2026 - 18:30
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia A três dias do prazo, quase 10 milhões não enviaram declaração do IR
ter, 26/05/2026 - 18:25
06/06/2023 - Brasília (DF) - Cenas da Cidade de Brasília, ao fundo o prédio do Congresso Nacional . Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
Política Acordo evita uso do Fundo Social para socorro ao agronegócio
ter, 26/05/2026 - 17:54
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Esportes Roland Garros: Bia Haddad e Demoliner vencem estreias nas duplas
ter, 26/05/2026 - 17:34
Rio de Janeiro (RJ) 13/05/2025 - Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ. Foto: PMERJ/Divulgação
Geral Cinco pessoas morrem em operação contra o tráfico de drogas no Rio
ter, 26/05/2026 - 17:11
Ver mais seta para baixo