logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Consignados: INSS passa a exigir biometria facial a partir desta terça

Beneficiários terão também mais tempo para pagar empréstimos
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/05/2026 - 08:02
Brasília
14/04/2026 - Empréstimo Consignado. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Novas exigências de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a valer a partir desta terça-feira (19). Aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito terão que validar a operação por biometria facial, pelo aplicativo ou site Meu INSS.

Os empréstimos consignados são valores descontados diretamente do benefício. A "anuência biométrica" está prevista na Lei nº 15.327/2026, que teve o objetivo de aumentar a segurança dos cidadãos. A nova lei proíbe a contratação de consignado por telefone ou por procuração de terceiros.

Veja o que muda

1) A partir de agora, o beneficiário, quando solicitar o consignado, receberá a proposta no aplicativo Meu INSS com o status "pendente de confirmação"

2) A pessoa terá até cinco dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado dentro do prazo, o contrato é automaticamente cancelado.

3) Os beneficiários poderão ter mais tempo para pagar os empréstimos. O prazo aumentou de 96 meses para o limite de 108 parcelas (9 anos). 

4) Depois de acertado o crédito, a pessoa pode começar a pagar depois de até três meses.

Confira o passo a passo para obter o empréstimo consignado.

Relacionadas
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
INSS envia alerta no WhatsApp para prova de vida
Brasília (DF), 26/09/2025 - INSS oferece mais de 3,5 mil vagas de atendimento em mutirão no Nordeste. Foto: INSS/Divulgação
INSS inicia mutirão de dois dias com quase 26 mil vagas de atendimento
Edição:
Graça Adjuto
INSS Aposentados Pensionistas Empréstimo Consignado segurança Biometria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
14/04/2026 - Empréstimo Consignado. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Consignados: INSS passa a exigir biometria facial a partir desta terça
ter, 19/05/2026 - 08:02
Brasília (DF), 12/05/2026 - O ministro das comunicações, Frederico de Siqueira Filho participa do programa, Na mesa com Datena, nos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Na Mesa com Datena recebe nesta terça o ministro das Comunicações
ter, 19/05/2026 - 07:35
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2
ter, 19/05/2026 - 07:15
palmeiras, futebol feminino
Esportes Palmeiras derrota Botafogo e se aproxima da liderança no BR Feminino
seg, 18/05/2026 - 23:31
Brasília, (DF), 09/10/2024 - Chuva na W3 Sul, Setor Comecial. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Meio Ambiente Santa Catarina decreta alerta climático por causa do El Niño
seg, 18/05/2026 - 22:19
São Paulo (SP), 10/07/2024 - Reabertura do Museu do Futebol no Pacaembu. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Esportes Museu do Futebol lança exposição sobre camisas da seleção brasileira
seg, 18/05/2026 - 21:30
Ver mais seta para baixo