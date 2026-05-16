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Criança atacada por onça passa por cirurgia e segue estável

Ataque ocorreu nessa sexta-feira (15) na Chapada dos Veadeiros (GO)
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/05/2026 - 15:43
São Luís
Alto Paraíso (GO), 15/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Cachoeira do Cordovil no Santuário Volta da Serra. Foto: fazendavoltadaserra/Divulgação
© fazendavoltadaserra/Divulgação

A criança de 8 anos, atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros (GO), passou por procedimento cirúrgico e segue estável, acompanhada pela equipe médica.

Ela foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília, nessa sexta-feira (15) de manhã, sendo atendida pela equipe de cirurgia plástica da unidade. Segundo informou hoje (16) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) à Agência Brasil, não há previsão de alta.

A criança foi ferida no rosto ao voltar da trilha de uma cachoeira no Santuário Volta da Serra. Ela estava acompanhada dos pais e de um funcionário da Fazenda Volta da Serra. 

"Assim que a onça saltou sobre a criança, seus pais e o funcionário da fazenda interromperam o ataque, e o animal fugiu para a mata. A vítima, ferida no rosto, recebeu pronto atendimento e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso, com o apoio da equipe operacional do parque", informou a fazenda, em nota.

A médica que atendeu a criança solicitou a transferência da paciente "para uma unidade hospitalar com suporte de maior complexidade". Assim, ela foi transferida de ambulância para o Hospital Regional da Asa Norte. 

Após o ataque, a visitação ao local está suspensa para investigação do ocorrido. 

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Criança de 8 anos é atacada por onça na Chapada dos Veadeiros
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Criança Ataque Onça Chapada dos Veadeiros
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