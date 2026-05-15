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Meio Ambiente

Criança de 8 anos é atacada por onça na Chapada dos Veadeiros

Ela foi ferida no rosto e transferida para hospital em Brasília
Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 16:26
Brasília
Alto Paraíso (GO), 15/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Cachoeira do Cordovil no Santuário Volta da Serra. Foto: fazendavoltadaserra/Divulgação
© fazendavoltadaserra/Divulgação

Uma criança, de 8 anos, foi atacada por uma onça-parda ao voltar de uma trilha de uma cachoeira no Santuário Volta da Serra, na Chapada dos Veadeiros (GO).

Ela foi ferida no rosto. A criança estava acompanhada dos pais e de um funcionário da Fazenda Volta da Serra. 

"Assim que a onça saltou sobre a criança, seus pais e o funcionário da Fazenda interromperam o ataque e o animal fugiu para a mata. A vítima, ferida no rosto, recebeu pronto atendimento e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso, com o apoio da equipe operacional do atrativo", informou a fazenda, em nota.

Conforme a nota, a médica responsável solicitou a transferência da paciente "para uma unidade hospitalar com suporte de maior complexidade". O Corpo de Bombeiros buscou uma aeronave para fazer o transporte, "o que não se concretizou devido à impossibilidade de operações noturnas nos municípios de Alto Paraíso e Formosa".

A criança foi transferida de ambulância para o Hospital de Base de Brasília. 

A visitação ao local está suspensa para investigação do ataque. 

"A direção do Santuário reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes e colaboradores, permanecendo à disposição para dar assistência integral à vítima e sua família e colaborar com os procedimentos oficiais cabíveis".

Edição:
Carolina Pimentel
Chapada dos Veadeiros onça-parda
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