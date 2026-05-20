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Desaparecido há mais de um mês, juiz federal é encontrado morto

Corpo foi localizado nos arredores da Vista Chinesa, zona sul do Rio
Agência Brasil
Publicado em 20/05/2026 - 09:01
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 20/05/2026 – Desaparecido desde o dia 14 de abril, o corpo do desembargador da Justiça Federal da 2ª Região (TRF2), Alcides Martins Ribeiro Filho, foi encontrado na tarde desta terça-feira (19), nos arredores da Vista Chinesa, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: TRF2-RJ
© TRF2-RJ

Desaparecido desde o dia 14 de abril, o corpo do desembargador da Justiça Federal da 2ª Região (TRF2), Alcides Martins Ribeiro Filho, foi encontrado na tarde desta terça-feira (19), nos arredores da Vista Chinesa, na zona sul do Rio de Janeiro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), sem sinais de violência. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

Em nota, o TRF2 manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do desembargador "neste momento de apreensão e tristeza".

Edição:
Graça Adjuto
juiz federal morte Rio de Janeiro Alcides Martins Ribeiro Filho
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