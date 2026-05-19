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Explosão no Jaguaré: famílias aguardam definições sobre atendimento

Órgãos avançam no cadastro dos atingidos
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/05/2026 - 20:04
São Paulo
View of the site where a fire set off by a potential gas explosion damaged homes and injured people, according to the local fire department, in Sao Paulo, Brazil, May 11, 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini
© REUTERS/Alexandre Meneghini/Proibida reprodução

Duas pessoas morreram e ao menos outras duas se feriram na explosão do último dia 11. Governo e judiciário responsabilizam concessionárias Sabesp e Comgas pelo desastre.

Passada uma semana da explosão que afetou cerca de 150 imóveis no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, deixando dois mortos, as famílias afetadas aguardam definição das condições que terão para reconstruir suas vidas. O Ministério Público (MP) esteve ontem (18) na comunidade atingida e colheu depoimentos das famílias, que servirão de referência para definir medidas de urgência no atendimento.

Também ocorreu ontem, na sede do Ministério Público (MP), reunião com representantes do governo e empresas que traçou um quadro da dimensão do impacto: 744 pessoas receberam um auxílio emergencial e pelo menos 51 moradias estão inabitáveis, mas não há uma definição clara sobre quando as vidas dos atingidos voltarão ao normal. 

Segundo o MP o relato dos representantes das concessionárias - COMGAS e SABESP - e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) tem como prioridade essa semana o retorno das crianças abrigadas em hotéis para a escola.

O governo estadual informou, no último domingo, que 293 imóveis foram vistoriados por técnicos e engenheiros e que as reformas foram iniciadas em 123 imóveis que sofreram avarias leves. As reformas são custeadas pelas concessionárias. Defesa Civil e as empresas tinham previsão de concluir a lista de imóveis interditados até essa segunda-feira, o que ainda não foi confirmado pelos órgãos.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
explosão Jaguaré São Paulo atendimento atingidos morte
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