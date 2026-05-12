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Famílias atingidas por explosão receberão auxílio inicial de R$ 2 mil

Acidente ocorreu nesta segunda-feira em São Paulo, no bairro Jaguaré
Agência Brasil
Publicado em 12/05/2026 - 11:57
São Paulo
São Paulo (SP), 11/05/2026 - Explosão em casas e apartamentos perto do cruzamento da rua Dr. Benedito de Moraes Leme com a rua Piraúba, no Jaguaré. Frame: TV Brasil
© TV Brasil

As empresas Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), envolvidas na explosão que aconteceu na tarde de segunda-feira (11), no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, informam que vão pagar o valor de R$ 2 mil para as famílias atingidas pelo acidente.

Segundo as empresas, trata-se de um “valor emergencial, para ajuda de custo enquanto fazem o levantamento de todos os prejuízos”.

De acordo com nota conjunta, os moradores afetados pela explosão estão recebendo assistência médica e psicológica. As famílias diretamente afetadas foram alojadas em hotéis.

A prefeitura de São Paulo informa que agentes estão no local da explosão, auxiliando a Sabesp e a Comgás no cadastramento das vítimas e prestando auxílio pontual quando necessário.

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Morte

A explosão na rua Doutor Benedito de Moraes Leme, no Jaguaré, aconteceu por volta das 16h10 desta segunda-feira. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fazia uma obra no local.

Segundo informações da Defesa Civil, a explosão foi causada por um problema na tubulação de gás liquefeito de petróleo (GLP). Pelo menos dez casas foram atingidas, um homem morreu e três pessoas ficaram feridas.

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Edição:
Maria Claudia
explosão no Jaguaré São Paulo multimídia Sabesp Comgás
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