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Governo paga R$ 12 mil a projetos para jovens em áreas vulneráveis

Iniciativa busca promoção da cidadania nessas regiões
Agência Brasil
Publicado em 31/05/2026 - 11:15
Brasília
Aumenta número de jovens pobres que concluem o ensino médio
© Arquivo Agência Brasil

O governo federal abriu inscrições, até o dia 9 de junho, destinadas a projetos voltados para a Plataforma Juventude SolidáriaA iniciativa busca ações de promoção da cidadania em territórios vulneráveis.

A ideia é promover trabalhos com jovens de 16 a 29 anos. Os projetos selecionados receberão custeio para despesas necessárias à execução das atividades, no valor de até R$ 12 mil.

Os pagamentos vão ocorrer em seis parcelas mensais de R$ 2 mil. Os coordenadores dos projetos também terão bolsa de até R$ 12 mil (pagos em seis vezes). As inscrições de organizações e entidades proponentes podem ser realizadas na plataforma oficial integrada ao Brasil Participativo e ao Gov.br.

Representantes de organizações da sociedade civil, com ou sem CNPJ, além de órgãos públicos e equipamentos públicos que tenham projetos relacionados a políticas sociais e interesse em receber jovens voluntários podem fazer a inscrição.

A iniciativa é da Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Educação e com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

De acordo com o governo federal, em uma segunda etapa, a plataforma receberá inscrição de jovens. O edital prevê ajuda de custo mensal para até cinco voluntários por projeto, desde que esses participantes estejam cadastrados no ID Jovem e atendam aos critérios estabelecidos.

Conforme a nota do governo, a secretária Nacional de Juventude, Vitória Genuíno, enfatizou que a iniciativa busca fortalecer projetos já desenvolvidos nos territórios e ampliar a participação juvenil em ações de impacto social.

 “Queremos fortalecer iniciativas que já fazem a diferença nos territórios e ampliar as oportunidades para que mais jovens participem ativamente da construção de soluções para suas comunidades”, afirmou.

Os projetos inscritos devem estar em um dos oito eixos temáticos da plataforma

  • Saúde e Segurança Alimentar;
  • Participação, Educação e Democracia;
  • Comunicação e Tecnologia;
  • Renda, Trabalho e Empreendedorismo;
  • Cultura, Esporte e Lazer;
  • Direito à Cidade, Moradia e Território;
  • Acesso à Justiça e Segurança Pública;
  • Sustentabilidade e Meio Ambiente.
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Edição:
Aécio Amado
Plataforma Juventude Solidária Secretaria Nacional de Juventude
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