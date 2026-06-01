Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de junho de 2026

Festas juninas, Dia dos Namorados e o Corpus Christi são destaques.

Começa o mês e com ele a campanha Junho Vermelho, de incentivo à doação de sangue. A mobilização é fundamental para aumentar os estoques nos hemocentros do país, que enfrentam escassez principalmente em períodos como os meses de férias escolares, Carnaval e festas de fim de ano. A ideia é também convencer cada vez mais pessoas a se tornarem doadoras frequentes.

O ápice da campanha é 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. A importância do Junho Vermelho foi destaque em reportagem da Agência Brasil em 2021, da Radioagência Nacional em 2025, e do programa Revista Brasília, da Rádio Nacional, veiculado no mesmo ano. O Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, também deu sua contribuição à campanha, em 2023.

É só chegar junho que já pensamos nelas: as festas juninas. As comemorações com temática caipira, as comidas típicas e as homenagens a Santo Antônio (celebrado no dia 13), São João (dia 24), e São Pedro (29 de junho) figuram entre as festividades mais queridas dos brasileiros. A Agência Brasil mostrou como as festas juninas atraem mais público do que o Carnaval, em reportagem de 2025. No mesmo ano, a Radioagência Nacional e o Revista Brasília, da Rádio Nacional, abordaram os festejos sob a ótica da segurança, com orientações para evitar queimaduras e incêndios.

Depois dos santos homenageados nas festas juninas, a maior celebração católica do mês é o Dia de Corpus Christi, data móvel que, este ano, cai em 4 de junho. Ela simboliza a presença de Cristo na Eucaristia, ocorrendo 60 dias após a Páscoa, como explicou o Revista Brasília, da Rádio Nacional, em edição de 2024. Mas sabia que o dia não é um feriado nacional? É considerado ponto facultativo, apesar dos estados terem liberdade para decretar feriado, como esclareceu a Radioagência Nacional, em 2025. A Agência Brasil e o Repórter Brasil, da TV Brasil, sempre destacam as atividades promovidas por fiéis em todo o país, como a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi.

Junho também é o mês do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12. Mas, no Brasil, a data tem uma origem nada romântica. Ela foi criada em 1948 pelo publicitário João Dória (pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Jr.), para alavancar as vendas em junho, mês que, até então, era considerado fraco para o comércio. Somente no ano passado, a data movimentou cerca de R$ 22 bilhões com a troca de presentes e serviços, como destacou a Radioagência Nacional. Mas os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também abordam a data sob a ótica da importância afetiva. O Tarde Nacional Amazônia explicou, em 2022, o que acontece com o cérebro quando estamos apaixonados. E a Agência Brasil mostrou como a tecnologia tem ajudado a formar casais, em texto também de 2022.

Saúde

O Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil, fixado em 3 de junho, foi criado no Brasil em 2008 para promover campanhas educativas sobre alimentação equilibrada, atividade física e riscos associados a esta condição, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

O problema chama a atenção, já que, em todo o planeta, 20,7% das crianças e adolescentes com idade entre cinco e 19 anos vivem com sobrepeso ou obesidade, como destacou a Agência Brasil em março deste ano. O Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em edição de 2025, abordou a obesidade infantil como um desafio de saúde pública no Brasil.

A questão também foi tratada no jornal Brasil em Dia, veiculado pelo Canal Gov, em 2022.

Proteção de direitos

O Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão, celebrado em 4 de junho, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em alusão às crianças afetadas pela violência das guerras. Com o passar dos anos, a data passou a ser símbolo de combate a qualquer tipo de agressão.

No Brasil, quase 200 crianças e adolescentes são agredidos por dia, como alertou a Agência Brasil em 2024. Já a Radioagência Nacional destacou que, em 2023, a grande maioria dos casos ocorre dentro de casa. E o Brasil em Dia, da TV Brasil, deu visibilidade aos canais para denunciar a violência, como os serviços Disque 100 e Disque 180, em edição exibida em 2020.

Em 12 de junho celebramos o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Apesar das contínuas ações do Ministério Público do Trabalho (MPT) e seus parceiros para coibir a prática, o problema persiste. Não estamos falando de ajudar os pais em tarefas domésticas simples, mas sim de trabalhos que põem a saúde e a vida dos jovens em risco.

O trabalho infantil provocou 46 mil acidentes em 12 anos, como noticiou o Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2020. E cresceu entre crianças mais novas, afetando, sobretudo, as negras. Este foi o foco desta reportagem da Radioagência Nacional, de 2024. No ano passado, a Agência Brasil noticiou que mais de seis mil crianças foram resgatadas nessas condições entre 2023 e 2025.

Além da proteção de crianças e adolescentes, junho também destaca o cuidado com os mais velhos, com o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, no dia 15. O Revista Brasília, da Rádio Nacional, entrevistou em 2025 uma advogada sobre a nova legislação que endurece as punições para maus-tratos contra idosos.

No mesmo ano, o Tarde Nacional Amazônia destacou os canais de denúncia. E a Agência Brasil detalhou os vários tipos de violência contra idosos em reportagem de 2023, do abandono à violência física e até a patrimonial.

Dando continuidade às datas de defesa de direitos, temos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, em 28 de junho. A data surgiu em 1969 nos Estados Unidos, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Nova Iorque, reagiram à constante truculência policial contra a comunidade. Em 2024, a Agência Brasil trouxe o histórico da luta e das conquistas de direitos no Brasil.

Em ano de eleições, a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, a maior do país, salientou a importância do voto para a construção de políticas públicas dirigidas a esta parcela da população. Esse foi o destaque desse outro texto da Agência Brasil.

A Radioagência Nacional denunciou que o Brasil lidera o ranking de mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+, com 257 casos em 2025. E o Brasil em Dia, da TV Brasil, também trouxe esse enfoque, falando sobre o elevado número de assassinatos de transexuais e travestis, em edição de 2023.

Cultura

Que tal finalizarmos esta edição do Hoje é Dia homenageando dois ícones da cultura? O primeiro é a atriz e cantora americana Marilyn Monroe, cujo centenário é comemorado neste ano. Ela nasceu em 1º de junho de 1926. De origem humilde, a artista foi descoberta em 1953 e, a partir, daí construiu uma carreira icônica no cinema, interpretando personagens cômicos e sensuais em filmes que se tornaram clássicos, como "Os homens preferem as loiras", "O pecado mora ao lado" e "Quanto mais quente melhor".

Apesar do sucesso, sofria com o vício em drogas e com a depressão. Morreu em decorrência de uma overdose de barbitúricos aos 36 anos. A vida e obra de Marilyn foi relembrada no Repórter Brasil Noite, da TV Brasil, em 2016; no programa Claquete, da Rádio Nacional, em 2020; e no Rádio Memória, da Rádio MEC (em 2022).

A outra homenageada desta edição é a cantora e compositora baiana amplamente reconhecida Maria Bethânia, que completa 80 anos no dia 18 de junho. Ela estreou como cantora em 1963 e se tornou uma das maiores interpretes da MPB, sendo a primeira mulher a vender mais de um milhão de discos no Brasil.

Sua voz potente e singular é conhecida por sucessos como “Explode Coração”, “Sonho Meu” e “Reconvexo”. O programa É tudo Brasil, da Rádio Nacional, abordou a biografia da cantora, destacando os primeiros anos de sua carreira.

Neste ano de 2026, ela e seu irmão Caetano Veloso venceram o Grammy na categoria “Melhor Álbum de Música Global”. A conquista foi noticiada com destaque na Agência Brasil; na Radioagência Nacional e no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de Junho de 2026*

Junho de 2026 1º/6 Nascimento da atriz estadunidense Marilyn Monroe (100 anos) Nascimento do jornalista e escritor mineiro Zuenir Ventura (95 anos) Ônibus espacial Endeavour faz seu pouso final após sua 25ª missão no espaço (15 anos) Dia Nacional da Imprensa Dia Internacional do Leite – criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para reconhecer a importância do leite como alimento global 2/6 Primeira transmissão do programa “Acontece Cada Uma”, na Rádio Nacional (77 anos) Nascimento do músico inglês Charlie Watts (85 anos) - baterista da banda de rock britânica The Rolling Stones Piloto alemão Michael Schumacher vence o GP da Espanha, sua 20ª vitória na categoria e a primeira pela Ferrari (30 anos) Última vitória de Nelson Piquet na Fórmula 1 (35 anos) Dia Internacional da Prostituta – comemorado para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como outro ofício qualquer Criação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (45 anos) 3/6 Morte do professor e violoncelista fluminense Newton Pádua (60 anos) Nascimento do escritor paraibano José Lins do Rêgo (125 anos) Morte do boxeador estadunidense Muhammad Ali-Haj, nascido Cassius Marcellus Clay Jr. (10 anos) – considerado um dos melhores da história do esporte, eleito "O Desportista do Século" pela revista estadunidense Sports Illustrated, em 1999 Morte do cantor e compositor paulistano Francisco Ferraz Neto, o Risadinha (50 anos) – foi contratado pela Rádio Nacional Declaração formal de independência de Montenegro (20 anos) Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil Dia Mundial da Bicicleta – aprovado em 12 de abril de 2018 pelas Nações Unidas como um dia oficial de conscientização sobre os vários benefícios sociais de usar a bicicleta para transporte e lazer 4/6 Inauguração da TV Nacional de Brasília (66 anos) Morte do filósofo húngaro Gyorgy Lukacs (55 anos) Henry Ford conclui o Quadriciclo de Ford, seu primeiro automóvel movido a gasolina, e faz um teste de sucesso (130 anos) Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão – comemoração instituída pela ONU na sua Resolução E-08/07, de 19 de agosto de 1982, que conta com o apoio da Unicef Dia de Corpus Christi – data móvel 5/6 Início da transmissão, na Rádio Nacional, de "Em busca da felicidade" (85 anos) – primeira novela radiofônica veiculada no país. Em 2018, o roteiro recebeu a certificação da Unesco, pelo Programa Memória do Mundo Nascimento da estilista mineira Zuzu Angel (105 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Erasmo Esteves, o Erasmo Carlos (85 anos) Nascimento do cantor alagoano Augusto Calheiros, o "Patativa do Norte" (135 anos) Dia Mundial do Meio Ambiente Aniversário da cidade-satélite de Taguatinga, Região Administrativa III do Distrito Federal (68 anos) – conhecida pelo seu pólo comercial e independência do centro da capital, contendo a Praça do Relógio e Taguacenter como pontos tradicionais Fundação de Brazlândia nas antigas terras da Chapada do Vão dos Angicos (93 anos) – anexada a nova capital Brasília nos anos 60, possui eventos tradicionais como Folia de Reis e a Festa do Morango Criação do Parque Nacional do Juruena (20 anos) - unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizada nos estados de Mato Grosso e do Amazonas 6/6 Morte do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung (65 anos) – conhecido como fundador da psicologia analítica Nascimento da cantora e compositora fluminense Maysa Figueira Monjardim, conhecida como Maysa (90 anos) Morte do piloto e inventor de automóveis suiço Louis-Joseph Chevrolet (85 anos) – co-fundador da Chevrolet Motor Car Company Morte do saxofonista estadunidense de jazz Stan Getz (35 anos) – fez parcerias com João Gilberto e Antonio Carlos Jobim, tornando-se um dos principais responsáveis em difundir o movimento musical brasileiro conhecido como bossa nova pelo mundo Fundação da Basketball Association of America (BAA) em Nova Iorque – foi a precursora da moderna National Basketball Association (80 anos) Dia Nacional do Teste do Pezinho 7/6 Força Aérea Israelense destrói o reator nuclear iraquiano Osiraq durante a Operação Ópera (45 anos) Dia Nacional da Liberdade de Imprensa Parada LGBTQIAPN+ de São Paulo – data móvel 8/6 Nascimento da ginasta baiana Marcela Menezes (40 anos) – campeã sul-americana de ginástica rítmica Morte do radialista esportivo paulista Fiori Gigliotti (20 anos) Dia Mundial dos Oceanos – comemoração estabelecida em 1992 durante a "Eco92" ou "Conferência do Rio sobre Meio Ambiente”, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Índico e Oceano Ártico 9/6 Morte do músico, compositor e produtor musical norte-americano Sly Stone (1 ano) Nascimento do cantor, compositor, violonista e produtor musical paulista Cláudio Nucci (70 anos) – integrou o grupo Boca Livre na primeira formação oficial do grupo Nascimento da médica e feminista gaúcha Rita Lobato (160 anos) – é considerada a primeira mulher a se formar e exercer a Medicina no Brasil Dia Nacional de Anchieta – comemorado por brasileiros, conforme o decreto nº 55.588, de 18 de janeiro de 1965 e Lei nº 5.196, de 24 de dezembro de 1966, que deverá ser celebrado nas escolas primárias e médias do Brasil com palestras alusivas à vida e à obra do Padre José de Anchieta Dia Internacional dos Arquivos – comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, que foi instituído pela Unesco em 9 de junho de 1948, quando se aproveita a data da celebração para se promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória, e da transparência Dia do Porteiro 10/6 Nascimento do compositor e violonista baiano João Gilberto (95 anos) Nascimento da pintora, cantora, atriz e pianista fluminense Nair de Teffé (140 anos) – notada por ter sido a primeira caricaturista mulher do mundo, e por ter sido primeira-dama do Brasil de 1913 a 1914. Faleceu na data de 10 de junho de 1981 (45 anos) Nascimento da cartunista paulista Laerte Coutinho (75 anos) Tenista Gustavo Kuerten conquista tricampeonato de tênis em Roland Garros (25 anos) Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos – comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de autoajuda de homens e mulheres que partilham entre si sua dependência das bebidas alcoólicas, ocorrida na cidade estadunidense de Akron, em 10 de junho de 1935 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – celebra a data da morte de Camões, em 10 de Junho de 1580 11/6 Morte do músico, cantor e compositor norte-americano Brian Wilson (1 ano) Nascimento do ator e humorista fluminense Ary Leite (95 anos) Dia da Marinha do Brasil 12/6 Nascimento do treinador de futebol fluminense Antônio Lopes (85 anos) Morte do ator, cantor, compositor e radialista fluminense Silvério Silvino Neto (35 anos) – estreou como comediante em janeiro de 1938 na Rádio Nacional, imitando com sucesso Arnaldo Pescuma, Carlos Galhardo e Lamartine Babo Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil – instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) Dia dos Namorados – comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, que surgiu a partir de uma campanha publicitária 13/6 Morte do guitarrista paulista Marcelo Fromer (25 anos) – membro da banda Titãs Nascimento da cantora e compositora fluminense Rita de Cássia Ribeiro, a Rita Benneditto (60 anos) Morte do ator, humorista, cantor e cineasta paulista Amácio Mazzaropi (45 anos) Dia de Santo Antônio 14/6 Primeira transmissão do programa infantil Clube Juvenil Toddy, na Rádio Nacional (75 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Wilson das Neves (90 anos) Nascimento do empresário estadunidense Donald Trump (80 anos) – presidente dos Estados Unidos da América Morte do escritor argentino Jorge Luis Borges (40 anos) Dia Mundial do Doador de Sangue 15/6 Morte do compositor, cantor e instrumentista fluminense Aldacir Evangelista de Mendonça, o Aldacir Louro (30 anos) – atuou em rádio e televisão, apresentando-se na década de 1950 em vários programas da Rádio Nacional e Rádio Mayrink Veiga Morte da cantora e compositora estadunidense Ella Fitzgerald (30 anos) Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa – comemoração instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) 16/6 Morte do médium cearense Francisco Peixoto, conhecido como Peixotinho (60 anos) Morte do compositor fluminense José Luiz de Morais, o Caninha (65 anos) – considerado um dos pioneiros do início do samba, sendo amigo de Donga, Pixinguinha, João da Bahiana e Heitor dos Prazeres, entre outros Fundação da IBM como a empresa Computing-Tabulating-Recording Company, em Endicott, Nova Iorque (115 anos) Levante de Soweto – movimento símbolo da luta contra o racismo no mundo (50 anos) Bloomsday – instituído na Irlanda para homenagear o personagem "Leopold Bloom", protagonista de Ulisses, de James Joyce. Em todo o mundo, é o único dia dedicado ao personagem de um livro Dia Mundial da Tartaruga Marinha 17/6 Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação – comemoração instituída pela Resolução A/RES/49/115, de 30 de janeiro de 1995, da Assembleia Geral da ONU, para marcar a data da adoção da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que foi estabelecida na cidade francesa de Paris, em 17 de junho de 1994 18/6 Nascimento do sociólogo, cientista político, professor universitário, escritor e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (95 anos) Nascimento do engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura e político fluminense Bernardo Sayão (125 anos) – teve como principal projeto o desenvolvimento da região central do Brasil. Morreu tragicamente na construção do trecho norte da Transbrasiliana (a Belém-Brasília) Nascimento do sambista fluminense Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela (125 anos) Nascimento da cantora e compositora baiana Maria Bethânia (80 anos) Dia Nacional da Imigração Japonesa – comemorado por brasileiros, conforme a Lei nº 11.142, de 25 de julho de 2005, para marcar a data da chegada ao Brasil do navio japonês Kasato-Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos (SP) em 18 de junho de 1908 Dia Nacional do Tambor de Crioula Dia Nacional do Orgulho Autista – comemorado para marcar a data da criação da "Aspies/Autistas para a Liberdade", que foi constituída em 18 de junho de 2004 e se converteu na primeira instituição mundial a utilizar o termo "orgulho" relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre o desconhecimento das questões relacionadas a esta condição Dia Nacional do Químico 19/6 Morte do ator paulista Francisco Cuoco (1 ano) Dia do Cinema Brasileiro – comemorado no Brasil para marcar a data da primeira filmagem da baía da Guanabara, que foi realizada em 19 de junho de 1898 com uma câmera Lumière, pelo primeiro cineasta brasileiro, Afonso Segreto, a partir do navio francês "Brèsil", quando ele retornava de uma viagem à Europa com o objetivo de buscar equipamentos de filmagem Fundação do município de Ribeirão Preto (170 anos) 20/6 Nascimento do ex-futebolista paranaense Juliano Belletti (50 anos) – atualmente é embaixador global do Barcelona Dia Mundial dos Refugiados – comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Resolução nº 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951, que define o refugiado como toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país Dia do Vigilante 21/6 Descoberta de dois satélites de Plutão, batizados de Nix e Hidra (20 anos) Solstício de Inverno no Hemisfério Sul Dia Mundial do Skate Dia Internacional do Ioga – a data foi oficializada pela ONU em sua 69ª assembleia geral, realizada no dia 11 de dezembro de 2014, e recebeu a mais alta taxa de aprovação até então recebida numa assembleia da organização, tendo recebido votos a favor por 175 nações 22/6 Nascimento do compositor e instrumentista alagoano Hermeto Pascoal (90 anos) Dia Mundial do Fusca Fundação da cidade de Santarém-PA (365 anos) 23/6 Nascimento do cineasta paulista Victor Lima Barreto (120 anos) Dia do Desporto, Dia Olímpico, Dia do Atleta Olímpico e Dia Mundial do Desporto Olímpico Dia do Serviço Público das Nações Unidas – data da ONU Inauguração da rodovia União-Indústria (165 anos) – inaugurada por Dom Pedro II, a rodovia ligava Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG) 24/6 Nascimento do automobilista argentino pentacampeão do mundo Juan Manuel Fangio (115 anos) Início da Batalha de Carabobo, evento decisivo na guerra de independência da Venezuela contra a Espanha (205 anos) Dia de São João, padroeiro de Niterói – feriado municipal 25/6 Aniversário da cidade-satélite de São Sebastião, Região Administrativa XIV do Distrito Federal (33 anos) – distante 26 quilômetros do Plano Piloto, originou-se das antigas fazendas Taboquinha, Papuda e Cachoeirinha, que produziam cerâmica para a construção de Brasília 26/6 Nascimento do maestro, arranjador e pianista paulista Lyrio Panicali (120 anos) – integrou os quadros das rádios Nacional e MEC Nascimento do cantor e compositor paulista Marcos Roberto Dias Cardoso (85 anos) – fez sucesso desde a década de 1960 e na década de 1980 com a música "A última carta", que ficou meses em primeiro lugar nas paradas e vendeu mais de dois milhões de discos Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas – comemoração instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução Nº 42/112, de 7 de dezembro de 1987, e que está oficializada no Brasil pelo Decreto 8.091, de 28 de maio de 1999, através do qual se criou a "Semana Nacional Antidrogas" Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura – comemoração instituída pela ONU na sua Resolução nº 52/149, de 12 de dezembro de 1997, para marcar a data de 26 de junho de 1987, na qual entrou em vigor nos países-membros signatários a "Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes" 27/6 Voo 139 da Air France (Tel Aviv-Atenas-Paris) é sequestrado a caminho de Paris pela OLP e desviado para Entebbe, Uganda (50 anos) São Paulo Futebol Clube sagra-se campeão paulista pela primeira vez no estádio do Morumbi, após vencer o Palmeiras por 1 a 0 (55 anos) Dia do Mestiço nos estados Amazonas, Roraima e Paraíba 28/6 Nascimento do empreendedor sul-africano-canadense-americano Elon Reeve Musk (55 anos) O belga Adolphe Sax recebia a patente do saxofone (180 anos) Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ – comemoração para marcar a data do "Incidente de Stonewall" de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, Nova Iorque, reagiram pela primeira vez contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis mais provocantes e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto Inauguração da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima (68 anos) – construído a pedido de Juscelino Kubitschek, projetada por Oscar Niemeyer, é um dos pontos turísticos mais vistados de Brasília, contando com o famoso painel de azulejos de Athos Bulcão 29/6 Lançamento do Programa "Garimpo", na Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (16 anos) Nascimento da culinarista e apresentadora paulista Palmirinha Onofre (95 anos) Dia de São Pedro Dia do Colono Alemão em Petrópolis – feriado municipal 30/6 Nascimento do ex-pugilista estadunidense Mike Tyson (60 anos) Dia Nacional do Bumba meu Boi

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.