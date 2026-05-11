Homem morre vítima da explosão no Jaguaré, zona oeste de SP

Sabesp confirma que realizava obra no local em alinhamento à Comgás

O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo confirmou, no início da noite, a morte de uma pessoa após uma explosão que danificou diversas casas na região do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, nesta segunda-feira (11).

A vítima, segundo a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, era um homem de 45 anos. Os Bombeiros ainda trabalham com a hipótese de uma outra pessoa estar desaparecida, entre os escombros.

“Infelizmente, ele foi encontrado sem vida. O médico atestou o óbito ali no local e ele já foi retirado dos escombros. Agora as buscas permanecem para uma possível segunda vítima que não está confirmada ainda.”

“Há poucos minutos a gente recebeu a informação de que possivelmente há um outro homem [entre os escombros]. Não sabemos a idade, mas ele estaria também em uma das casas [atingidas pela explosão]”, completou.

De acordo com Karoline Burunsizian, os bombeiros continuarão no local “até a gente ter certeza que a vítima está lá [nos escombros] e a gente encontre ela ou que a gente tenha certeza absoluta de que essa vítima não está debaixo dos escombros”.

Isso, segundo ela, pode durar toda a madrugada, com reforço de cães farejadores:

“As equipes só sairão dali quando a gente tiver certeza de que não há mais vítimas. Vale lembrar que a equipe do canil acabou de chegar. A gente vai deixar os cães passarem pelo local quente da ocorrência e eles vão perceber se tiver algum indício ou algum odor de pessoa viva ou não.”

Gás liquefeito

A explosão ocorreu por volta das 16h10 na rua Doutor Benedito de Moraes Leme e pode ter acontecido por problemas em uma tubulação de gás liquefeito de petróleo (GLP). Pelo menos dez residências foram atingidas diretamente pela explosão.

Três pessoas ficaram feridas, mas saíram do local conscientes. Um dos feridos seria um funcionário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que, possivelmente, participava de uma obra da empresa no local.

Procurada pela Agência Brasil, a Sabesp confirmou que estava realizando uma obra de remanejamento de tubulação de água no local, que era realizada em alinhamento operacional e acompanhamento com a concessionária de gás.

"Durante a execução dos trabalhos, houve o atingimento de uma rede de gás, com imediata paralisação da atividade e acionamento da concessionária responsável para adoção dos procedimentos técnicos necessários. Durante a mobilização da equipe técnica para realização do reparo, ocorreu a explosão. As causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas empresas e pelas autoridades competentes", diz a Sabesp.

Segundo a companhia, neste momento, a prioridade da Sabesp é "prestar todo o apoio necessário às vítimas, moradores, comerciantes e demais pessoas impactadas na área afetada, permanecendo à disposição para colaborar integralmente com as apurações".

Segundo informações preliminares, havia um forte odor de gás na região. A explosão causou danos estruturais em imóveis e estourou os vidros das janelas de condomínios próximos.

Por meio de nota, a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) informou que recebeu um chamado por volta das 15h15 de hoje sobre um vazamento de gás provocado por “uma obra feita por terceiros” na altura da Rua Pirauba, 31, no Jaguaré.

“A equipe chegou ao local às 15h37 e eliminou o vazamento. A concessionária esclarece que não realizava manutenção no local”, diz a companhia.

Terceiro acidente com morte

Trata-se da terceira morte, em menos de um ano, em acidentes que envolvem a Sabesp, que foi privatizada em julho de 2024.

Em setembro do ano passado, uma mulher morreu em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, após uma tubulação da Sabesp cair em sua casa. A Sabesp estava executando uma obra em uma adutora para abastecer um reservatório de água.

Enquanto estava no sofá da sala de sua casa, Clelia dos Santos Pimentel, de 79 anos, foi esmagada por um tubo que se soltou devido ao excesso de peso no momento do içamento da estrutura.

Em março deste ano, outra pessoa morreu e sete ficaram feridas após um reservatório de água da Sabesp, ainda em construção, ter se rompido na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo.

A vítima era um homem de 45 anos, um colaborador da empresa que havia sido contratado para executar a obra do reservatório.

Matéria ampliada às 19h34 para inclusão de nota da Sabesp