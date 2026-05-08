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Líder indígena Raoni passa por exames e segue internado em Sinop

Cacique apresenta quadro de hérnia diafragmática traumática crônica
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/05/2026 - 15:55
São Paulo
Belém (PA), 16/11/2025 - Cacique Raoni Metuktire durante encerramento da cúpula dos povos Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O líder indígena Cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, segue internado no Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, onde ingressou na terça-feira (5). Ele foi transferido de Peixoto de Azevedo, com dores abdominais. Os exames laboratoriais e de imagem constataram um quadro de hérnia diafragmática traumática crônica, condição que o cacique já tinha.

De acordo com o hospital, Raoni apresentou boa resposta ao tratamento clínico para controle da dor e do desconforto abdominal, além da fisioterapia respiratória. Novos exames foram feitos nesta sexta-feira (8), mostrando boa evolução.

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Segundo boletim médico, o cacique foi avaliado pela equipe do hospital, incluindo acompanhamento cardiológico conduzido pelo médico Raphael Arikawa e pelo cirurgião torácico Luilson Geraldo Coelho Junior. O tratamento foi definido pelo corpo clínico do hospital e pelo médico Douglas Antônio Rodrigues, que acompanha o líder indígena há mais de 30 anos.

“Considerando a idade e as comorbidades pré-existentes, entre elas doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e uso de marcapasso cardíaco, optou-se pela adoção de tratamento conservador, sem indicação de procedimento cirúrgico neste momento”, diz o boletim.

Durante a internação foram realizados exames de sangue, tomografia computadorizada, eletrocardiograma e ecocardiograma. O exame cardiológico mais recente não apresentou alterações em relação aos anteriores.

Há previsão de alta nos próximos dias, porém sem data definida.

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Edição:
Fernando Fraga
Raoni Líder Indígena Sinop
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