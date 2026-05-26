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Locutora da Rádio Nacional Magda Calipo morre em São Paulo

Ela ingressou na então Radiobrás em 2004
Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 20:03
Brasília

Faleceu nesta terça-feira (26), em São Paulo, a locutora da Rádio Nacional Magda Calipo, empregada pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Atualmente, ela estava lotada na Coordenação de Produção e Programação da Rádio Nacional de São Paulo. 

Magda ingressou na então Radiobrás em 2004, como locutora. Ocupou postos em Brasília, Tabatinga e São Paulo. Antes, entre 1998 e 2004, foi terceirizada da empresa, produzindo um quadro com notícias de saúde para A Voz do Brasil. 

Ela também foi coordenadora da Rádio Nacional do Alto Solimões. Fora da EBC, atuou em assessorias de imprensa e parlamentar, além de ter sido professora, produtora de eventos e cerimonialista.

“Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Magda Calipo. Profissional dedicada e apaixonada pelo rádio, Magda construiu uma trajetória marcante na comunicação pública brasileira, atuando na Rádio Nacional de São Paulo, na Rádio Nacional de Brasília e contribuindo de forma decisiva para a implantação da Rádio Nacional do Alto Solimões, no Amazonas, no início dos anos 2000. Sua voz, seu compromisso com o serviço público e sua capacidade de aproximar a comunicação das comunidades deixam um legado que permanecerá vivo na história da Empresa Brasil de Comunicação e na memória de colegas, ouvintes e amigos”, disse o gerente-executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto. 

A EBC divulgou uma nota de pesar pelo falecimento da empregada. “Neste momento de tristeza, a EBC se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho”. 

O velório será realizado até às 11h de quarta-feira (27), em Osasco (SP).

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Edição:
Sabrina Craide
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