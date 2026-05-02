logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Marinha alerta para mar com ressaca e ondas de 3 metros na orla do Rio

Com show da Shakira, Bombeiros reforçam efetivo em Copacabana
Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/05/2026 - 13:02
Rio de Janeiro
A drone view of stage preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
© REUTERS/Pilar Olivares/ Proibido reprodução

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a cidade do Rio de Janeiro, com início às 18h de domingo (3) e final previsto para as 15h da próxima terça-feira (5). 

O aviso cita ondas entre 2,5 metros e 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade. As ondas são altas e trazem valas e fortes correntezas.

Com o show da cantora Shakira, na praia de Copacabana, na noite deste sábado (2), o Corpo de Bombeiros já está com efetivo reforçado na orla.

O Corpo de Bombeiros vai atuar com 176 militares em Copacabana. O efetivo será distribuído em seis grupos de intervenção rápida, sendo quatro terrestres e dois marítimos.

A operação terá também 20 postos de guarda-vidas, com 54 militares ao longo da orla. Equipes de combate a incêndios, salvamento, socorro marítimo e atendimento pré-hospitalar ficarão nas áreas de maior concentração de público.

A estrutura contará com sete viaturas de salvamento, drones, embarcações e motocicletas para agilizar o deslocamento das equipes.

Médicos em motos aquáticas vão reforçar a resposta a emergências no mar e na faixa de areia, reduzindo o tempo de atendimento em áreas de difícil acesso.

Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o Centro de Operações Rio (COR-Rio) faz as seguintes orientações:

  • Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;
  • não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;
  • os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
  • pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
  • evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;
  • em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

 

Relacionadas
A drone view of preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Avenida Atlântica está interditada para show de Shakira no Rio
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Bombeiros fazem última vistoria em estruturas para show de Shakira
Edição:
Denise Griesinger
Marinha Alerta Ressaca Copacabana bombeiros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília.
Meio Ambiente Regiões Nordeste e Sul têm alertas de temporais e ventos intensos
sab, 02/05/2026 - 14:28
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Movimentação em frente ao palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Show Shakira: policiais bilíngues vão ajudar turistas
sab, 02/05/2026 - 14:06
Um voo da Spirit Airlines chega ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale
Internacional Após colapso da Spirit, autoridade descarta resgate da companhia aérea
sab, 02/05/2026 - 13:43
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro apresenta boa evolução de cirurgia no ombro
sab, 02/05/2026 - 13:12
A drone view of stage preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Geral Marinha alerta para mar com ressaca e ondas de 3 metros na orla do Rio
sab, 02/05/2026 - 13:02
A drone view of preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Cultura Avenida Atlântica está interditada para show de Shakira no Rio
sab, 02/05/2026 - 12:57
Ver mais seta para baixo