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Mega 30 anos sorteia prêmio especial de R$ 320 milhões; assista aqui

Sorteio será realizado às 11h, no horário de Brasília, e não acumula
Agência Brasil
Publicado em 24/05/2026 - 10:13
Brasília
Brasília (DF), 23/05/2026 - O concurso 3.010 da Mega-Sena especial de 30 anos deve pagar neste domingo (24) um prêmio estimado de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.010 serão sorteadas às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como o concurso é especial, comemorativo dos 30 anos da Mega-Sena, o prêmio de R$ 320 milhões não acumula. 

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

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Apostas

Apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (23) nas lotéricas de todo o país e pela internet, no portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa.

O jogo simples com seis números marcados custa R$ 6.

Bolões online

Os bolões on-line na Mega 30 Anos terão prazo estendido de vendas, podendo ser adquiridos até as 10h, uma hora antes do sorteio neste domingo, às 11h.

Edição:
Aécio Amado
Mega 30 anos Mega-Sena concurso 3.010 Loterias Caixa
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