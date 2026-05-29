Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões

Números sorteados são: 05 - 07 - 17 - 41 - 42 - 49
Publicado em 28/05/2026 - 21:29
Bilhetes de aposta da mega-sena
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.012 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

  • 23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.953,33 cada
  • 2.040 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 798,25 cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

