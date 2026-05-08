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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 45 milhões
Números sorteados são: 17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50
Agência Brasil
Publicado em 07/05/2026 - 21:37
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.005 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50
- 25 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.003,53 cada
- 2.594 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.112,08 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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