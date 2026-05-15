Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 65 milhões
Números sorteados são: 11 - 12 - 14 - 20 - 42 - 44
Agência Brasil
Publicado em 14/05/2026 - 21:35
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.008 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.
- 50 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.872,17 cada
- 3.762 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 961,14 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
