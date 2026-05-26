Geral
Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta terça-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 09:52
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 3.011 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Internacional EUA violam cessar-fogo com Irã em meio a negociações sem resultados
ter, 26/05/2026 - 10:51
Política Governo publica MP que destina R$ 30 bi a taxistas e motoristas de app
ter, 26/05/2026 - 10:28
Direitos Humanos Mortes envolvendo moto aumentam com expansão da economia de aplicativo
ter, 26/05/2026 - 10:06
Direitos Humanos Pessoas negras são maiores vítimas de homicídios no país
ter, 26/05/2026 - 10:05
Direitos Humanos Homicídios de mulheres diminuem no Brasil; feminicídios ficam estáveis
ter, 26/05/2026 - 10:04
Direitos Humanos Violência sexual na primeira infância cresce 4 vezes entre 2014 e 2024
ter, 26/05/2026 - 10:03