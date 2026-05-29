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Ministério do Trabalho atualiza normas de trabalho com eletricidade

Procedimentos ficaram mais claros nas fases do trabalho
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/05/2026 - 18:03
São Paulo
Brasília – DF – 06/05/2026 – Ministro Luiz Marinho participa de audiência na Comissão da Câmara sobre Fim da Escala 6x1. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/ Agência Brasil.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou nesta sexta-feira (29) um conjunto de portarias finalizando o processo de modernização da norma que regula o trabalho que envolve eletricidade e instalações elétricas, a NR-10.

A atualização das normas e procedimentos teve início em 2021 e envolvem condições mais modernas tanto no aspecto tecnológico quanto no alinhamento a normas internacionais, e se estabeleceu meta de atualização a cada quinquênio, para modernizar e acompanhar a realidade do setor.

Com a atualização, passa a vigorar um regramento específico para a prevenção de arco elétrico, com regulamentação de procedimentos protetivos, como a prioridade para a desenergização das estruturas e ambientes de trabalho. 

As mudanças na NR-10 tornaram mais claras as obrigações nas fases do trabalho, explicitando as obrigações de projeto, de organização do trabalho, de procedimentos, de capacitação e de documentação. 

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A área de capacitação passa a ser mais exigente, com formações específicas de acordo com o tipo de instalação e potência. 

O ministro Luiz Marinho também formalizou a instalação da Mesa Estadual do Trabalho Decente no Meio Rural, voltada para a agricultura paulista.  

O espaço estrutura um canal permanente de diálogo social e promove o alinhamento de políticas trabalhistas, agrícolas e de desenvolvimento regional, fortalecendo o combate ao trabalho análogo à escravidão e a outras violações de direitos humanos.

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Fernando Fraga
Luiz Marinho Ministério do Trabalho e Emprego normas de trabalho Eletricidade
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