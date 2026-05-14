logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Pai de Daniel Vorcaro é preso na 6ª fase da operação Compliance Zero

Agentes da própria Polícia Federal também são alvos da ação
Paula Laboissière* – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/05/2026 - 08:26
Brasília
d
© Reuters/Fernando Bizerra/EFE/Proibida reprodução

O empresário Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na manhã desta quinta-feira (14) pela Polícia Federal (PF), na 6ª fase da Operação Compliance Zero. Agentes da corporação também estão entre os alvos da ação.

Em nota, a corporação informou que o objetivo da operação é aprofundar as investigações de organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.

Policiais federais cumprem, ao todo, sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens.

Ainda de acordo com a PF, estão sendo investigados os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.

Compliance Zero

Na 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na última quinta-feira (7), policiais federais cumpriram um mandado de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, está entre os investigados.

Já na 4ª fase, deflagrada em 16 de abril, foram presos, em caráter preventivo, o ex-presidente do banco público do Distrito Federal Paulo Henrique Costa e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está detido desde o início de março.

Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo).

A pedido da própria corporação e do Ministério Público, a Justiça determinou o sequestro ou o bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões e o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.

*Colaborou o repórter Pedro Peduzzi

Ampliada às 8h47 para incluir que policiais federais são alvos da ação.

Relacionadas
04/03/2026 - São Paulo - Movimentação de jornalistas e policiais federal na sede da Polícia Federais, no bairro da Lapa em São Paulo. Hoje o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro foi preso pela PF. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Senador Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero
03/02/2026 - PF deflagra a 2ª fase da Operação Barco de Papel, para investigar crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos de instituição previdenciária. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão no Rio de janeiro e em Santa Catarina. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Polícia Federal deflagra a 4ª fase da Operação Compliance Zero
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
PF prende Daniel Vorcaro em 3ª fase da Operação Compliance Zero
Edição:
Denise Griesinger
Operação Compliance Zero Daniel Vorcaro Henrique Vorcaro Banco Master Polícia Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
d
Geral Pai de Daniel Vorcaro é preso na 6ª fase da operação Compliance Zero
qui, 14/05/2026 - 08:26
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões nesta quinta-feira
qui, 14/05/2026 - 08:02
Logo da Agência Brasil
Esportes Rádio Nacional transmite confronto decisivo entre Vitória e Flamengo
qui, 14/05/2026 - 07:02
encceja, estudantes, prova
Educação Encceja 2026: prazo de inscrição termina sexta-feira (15)
qui, 14/05/2026 - 07:00
Brasília – DF – 13/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para ouvir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Boulos critica compensação a empresas pelo fim da escala 6x1
qua, 13/05/2026 - 21:29
Terra Indígena Apyterewa (PA), 11/12/2025 - Crianças indígenas usam celulares na aldeia Apyterewa. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Internet precária e falta de identificação são causas de desinformação
qua, 13/05/2026 - 20:42
Ver mais seta para baixo