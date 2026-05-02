Pernambuco confirma quinta morte relacionada a temporais

No estado da Paraíba, duas mortes foram registradas

A Defesa Civil de Pernambuco confirmou, neste sábado (2), a quinta morte no Recife, no bairro de Dois Unidos, relacionada aos efeitos das chuvas recentes que atingem a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte.

O novo balanço das ocorrências aponta um total de 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 desalojadas em todo o estado.

Áreas mais afetadas

Os municípios afetados com maior gravidade em Pernambuco incluem:

· Goiana, com 510 desabrigados e 994 desalojados;

· Recife, com 671 desabrigados;

· Olinda, com 170 desabrigados;

· Jaboatão dos Guararapes, com 127 desabrigados;

· Timbaúba com 42 desabrigados e 52 desalojados;

· Igarassu com 27 desabrigados e 21 desalojados;

· Paulista 32 desabrigados e 11 desalojados;

· Camaragibe 5 desabrigados e 11 desalojados;

· Limoeiro 9 desabrigados; e

· Glória do Goitá 12 desabrigados.

Situação de emergência

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra decretou na tarde deste sábado (2) situação de emergência em Pernambuco e a medida será publicada em edição extra do Diário Oficial do estado.

Em entrevista coletiva, a governadora destacou que a decretação da situação de emergência vai acelerar ações e obras do Estado nos municípios atingidos e permitir buscar investimentos necessários do governo federal para reconstruir o que foi destruído pelas chuvas.

A medida foi adotada após reuniões no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS), no Recife, com representantes da Defesa Civil Nacional, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), representantes das defesas civis municipais e demais órgãos estaduais envolvidos. Também foi realizada reunião online com os prefeitos dos municípios atingidos para alinhar estratégias e definir as próximas ações.

Ajuda humanitária

Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida.

Paralelamente, o Governo do Estado intensificou a distribuição de ajuda humanitária para as cidades atingidas. Em Goiana, foram entregues 150 colchões, 300 lençóis, 38 kits de limpeza e 38 kits de higiene.

Paraíba

Na Paraíba, também atingida pelos temporárias das últimas 48 horas, os impactos concentram-se principalmente nos municípios de Conde, João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Patos, São José dos Ramos, Sousa, Cajazeiras, Pilar e Cabedelo.

De acordo com informações preliminares da Defesa Civil estadual, há registro de 1,5 mil famílias desalojadas, 300 pessoas desabrigadas, cerca de 9 mil afetados e dois óbitos.

Um comitê de crise foi instalado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, com os órgãos paraibanos envolvidos para tomar as providências necessárias nos municípios afetados pelas chuvas intensas.