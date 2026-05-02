Pernambuco confirma quinta morte relacionada a temporais
A Defesa Civil de Pernambuco confirmou, neste sábado (2), a quinta morte no Recife, no bairro de Dois Unidos, relacionada aos efeitos das chuvas recentes que atingem a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte.
O novo balanço das ocorrências aponta um total de 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 desalojadas em todo o estado.
Áreas mais afetadas
Os municípios afetados com maior gravidade em Pernambuco incluem:
· Goiana, com 510 desabrigados e 994 desalojados;
· Recife, com 671 desabrigados;
· Olinda, com 170 desabrigados;
· Jaboatão dos Guararapes, com 127 desabrigados;
· Timbaúba com 42 desabrigados e 52 desalojados;
· Igarassu com 27 desabrigados e 21 desalojados;
· Paulista 32 desabrigados e 11 desalojados;
· Camaragibe 5 desabrigados e 11 desalojados;
· Limoeiro 9 desabrigados; e
· Glória do Goitá 12 desabrigados.
Situação de emergência
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra decretou na tarde deste sábado (2) situação de emergência em Pernambuco e a medida será publicada em edição extra do Diário Oficial do estado.
Em entrevista coletiva, a governadora destacou que a decretação da situação de emergência vai acelerar ações e obras do Estado nos municípios atingidos e permitir buscar investimentos necessários do governo federal para reconstruir o que foi destruído pelas chuvas.
A medida foi adotada após reuniões no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS), no Recife, com representantes da Defesa Civil Nacional, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), representantes das defesas civis municipais e demais órgãos estaduais envolvidos. Também foi realizada reunião online com os prefeitos dos municípios atingidos para alinhar estratégias e definir as próximas ações.
Ajuda humanitária
Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida.
Paralelamente, o Governo do Estado intensificou a distribuição de ajuda humanitária para as cidades atingidas. Em Goiana, foram entregues 150 colchões, 300 lençóis, 38 kits de limpeza e 38 kits de higiene.
Paraíba
Na Paraíba, também atingida pelos temporárias das últimas 48 horas, os impactos concentram-se principalmente nos municípios de Conde, João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Patos, São José dos Ramos, Sousa, Cajazeiras, Pilar e Cabedelo.
De acordo com informações preliminares da Defesa Civil estadual, há registro de 1,5 mil famílias desalojadas, 300 pessoas desabrigadas, cerca de 9 mil afetados e dois óbitos.
Um comitê de crise foi instalado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, com os órgãos paraibanos envolvidos para tomar as providências necessárias nos municípios afetados pelas chuvas intensas.