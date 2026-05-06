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PM apreende 16 fuzis e uma metralhadora em operação no Rio 

Arma tinha capacidade para perfurar blindagens e atingir aeronaves
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/05/2026 - 17:38
Rio de Janeiro
06/06/2026 - PM apreende 16 fuzis e uma metralhadora com capacidade de derrubar aeronaves na zona oeste do Rio. Foto: PM RJ/Divulgação
© PM RJ/Divulgação

A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (6), 16 fuzis e uma metralhadora com capacidade para perfurar blindagens e atingir aeronaves.

A apreensão ocorreu durante uma ação contra a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua nas comunidades da Coreia, Rebu, Cavalo de Aço e Vila Aliança, localizadas nas regiões de Bangu e Senador Camará, na zona oeste do Rio.

As armas foram encontradas em uma estrutura subterrânea pelos homens do Batalhão de Bangu. O local tinha um compartimento que funcionava como uma espécie de bunker. Dois suspeitos foram presos. 

As equipes também apreenderam grande quantidade de drogas em tabletes. Na ação, cinco homens foram presos e outro acabou ferido em confronto com as tropas do Bope. Ele foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

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A PM informou que a ação foi planejada e coordenada durante dois meses pelo serviço de inteligência da corporação, com levantamento de informações, monitoramento e integração entre as forças de segurança do Estado.

 

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Edição:
Sabrina Craide
PM do Rio Terceiro Comando Puro Rio de Janeiro Violência no Rio
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