Geral
Garimpos ilegais no Amapá e Pará são alvos de operação da PF
Ações ocorrem nos municípios de Laranjal do Jari e Almeirim
Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 08:20
Brasília
Versão em áudio
Sete áreas de garimpo ilegal na Amazônia são alvos de uma operação integrada da Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ibama, ICMBio e a Força Nacional, com o apoio da Polícia Militar do Estado do Pará.
Desde terça-feira (12) até hoje (15), os policiais da Operação Calha Norte atuam na região da divisa dos estados do Amapá e Pará, precisamente nos municípios de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA), onde estão os garimpos ilegais.
De acordo com a PF, foram inutilizadas quatro escavadeiras hidráulicas, dezenas de motores, três quadriciclos, dois tratores, geradores, acampamentos clandestinos e aproximadamente 3.300 litros de diesel usados no maquinário ilegal.
Destaques EBC
Radioagência
Especialista explica o transtorno de personalidade narcisista
Rádios
Repórter Nacional 7h30: Polícia federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do RJ, SP e DF
TV Brasil
Se aprovada, escala 5x2 pode entrar em vigor ainda este ano
Mais notícias
Geral Casas começam a ser demolidas após explosão em São Paulo
sex, 15/05/2026 - 08:58
Geral Operação Sem Refino: Cláudio Castro é alvo de busca e apreensão
sex, 15/05/2026 - 08:58
Geral Garimpos ilegais no Amapá e Pará são alvos de operação da PF
sex, 15/05/2026 - 08:20
Geral Polícia Federal deflagra ação contra grupo do setor de combustíveis
sex, 15/05/2026 - 08:04
Saúde Pessoas 50+ vão representar metade do consumo com saúde em 2044
sex, 15/05/2026 - 08:02
Internacional Filha de Che Guevara vê risco de invasão dos EUA contra Cuba
sex, 15/05/2026 - 07:35