logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Garimpos ilegais no Amapá e Pará são alvos de operação da PF

Ações ocorrem nos municípios de Laranjal do Jari e Almeirim
Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 08:20
Brasília
PF e ICMBio desativam garimpos ilegais que ameaçavam linhas de transmissão de energia no Pará. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

Sete áreas de garimpo ilegal na Amazônia são alvos de uma operação integrada da Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ibama, ICMBio e a Força Nacional, com o apoio da Polícia Militar do Estado do Pará.

Desde terça-feira (12) até hoje (15), os policiais da Operação Calha Norte atuam na região da divisa  dos estados do Amapá e Pará, precisamente nos municípios de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA), onde estão os garimpos ilegais.

De acordo com a PF, foram inutilizadas quatro escavadeiras hidráulicas, dezenas de motores, três quadriciclos, dois tratores, geradores, acampamentos clandestinos e aproximadamente 3.300 litros de diesel usados no maquinário ilegal.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 12/05/2024 - Polícia Federal fecha garimpos clandestinos na Terra Indígena Kayapó, no Pará Foto: Policía Federal/Divulgação
PF combate venda de diesel para garimpos ilegais em terra indígena
Brasília - 03/11/2025 Projeto quilombolas: Agentes em ação pelo clima. Foto: Acervo Koinonia.
Pesquisa revela que 60% dos quilombos sofrem invasões e garimpo
Brasília (DF) 06/02/2025 - MPF requisita instauração de inquérito policial para apurar garimpo ilegal em terra indígena no Amazonas. Foto: MPF
Estudo mapeia impactos do garimpo ilegal sobre trabalhadores cooptados
Edição:
Aécio Amado
Operação Calha Norte PF Garimpos Ilegais Amazônia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
View of the site where a fire set off by a potential gas explosion damaged homes and injured people, according to the local fire department, in Sao Paulo, Brazil, May 11, 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini
Geral Casas começam a ser demolidas após explosão em São Paulo
sex, 15/05/2026 - 08:58
Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2023 - O secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, falam com a imprensa após reunião no Palácio Guanabara. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Operação Sem Refino: Cláudio Castro é alvo de busca e apreensão
sex, 15/05/2026 - 08:58
PF e ICMBio desativam garimpos ilegais que ameaçavam linhas de transmissão de energia no Pará. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral Garimpos ilegais no Amapá e Pará são alvos de operação da PF
sex, 15/05/2026 - 08:20
PF deflagra Operação Vem Diesel 2 para fiscalizar estabelecimentos ligados à venda de gás de botijão. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral Polícia Federal deflagra ação contra grupo do setor de combustíveis
sex, 15/05/2026 - 08:04
No Sistema Único de Saúde (SUS), a medicina se faz presente no detalhe: na escuta atenta, no toque seguro, na atenção aos idosos que carregam histórias e agora recebem cuidado. Foto: Prefeitura de SP/Divulgação
Saúde Pessoas 50+ vão representar metade do consumo com saúde em 2044
sex, 15/05/2026 - 08:02
Brasília (DF) 14/05/2026 - A médica pediatra Aleida Guevara, filha de Che Guevara, durante entrevista exclusiva à Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Filha de Che Guevara vê risco de invasão dos EUA contra Cuba
sex, 15/05/2026 - 07:35
Ver mais seta para baixo