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Prefeitura do Rio fecha Ciclovia Tim Maia após ondas de 2 metros

Capital está sob alerta de ressaca da Marinha desde domingo
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/05/2026 - 18:18
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - Ciclistas, cariocas e turistas desfrutam da nova Ciclovia Tim Maia no dia de sua inauguração, a via conta com 3,9 km e liga o Leblon a São Conrado (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Devido a ressaca no mar do Rio de Janeiro, o trecho entre São Conrado e o Vidigal da Ciclovia Tim Maia foi fechado nesta segunda-feira (4). O protocolo de segurança foi acionado pela prefeitura da capital após as ondas ultrapassarem 2 metros de altura no costão do Vidigal.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a cidade do Rio de Janeiro, com início às 18h de domingo (3) e término previsto para as 15h desta terça-feira (5). 

Surf

A praia de Itacoatiara, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, é reconhecida internacionalmente pelas ondas gigantes e potentes, especialmente na Laje do Shock. Na região, as ondas estão superiores a 3,5 metros de altura, o que atrai surfistas. 

Recomendações

Para a segurança dos banhistas durante o período de ressaca, o Centro de Operações Rio (COR-Rio) faz as seguintes orientações:

  • Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;
  • Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;
  • Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
  • Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
  • Evite pedalar na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;
  • Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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Edição:
Aline Leal
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