Prefeitura do Rio fecha Ciclovia Tim Maia após ondas de 2 metros
Devido a ressaca no mar do Rio de Janeiro, o trecho entre São Conrado e o Vidigal da Ciclovia Tim Maia foi fechado nesta segunda-feira (4). O protocolo de segurança foi acionado pela prefeitura da capital após as ondas ultrapassarem 2 metros de altura no costão do Vidigal.
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a cidade do Rio de Janeiro, com início às 18h de domingo (3) e término previsto para as 15h desta terça-feira (5).
Surf
A praia de Itacoatiara, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, é reconhecida internacionalmente pelas ondas gigantes e potentes, especialmente na Laje do Shock. Na região, as ondas estão superiores a 3,5 metros de altura, o que atrai surfistas.
Recomendações
Para a segurança dos banhistas durante o período de ressaca, o Centro de Operações Rio (COR-Rio) faz as seguintes orientações:
- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;
- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;
- Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
- Evite pedalar na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;
- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.